نوال الزغبي: «اللي بيغير من نجاح مراته مش راجل»

أعلنت الفنانة نوال الزغبي، أنها ستقدم حفلة غنائية بدار الأوبرا المصرية قريبًا، لافتة إلى أنها قدمت حفلة غنائية في الصعيد وانتقلت للفندق الذي كانت تقيم فيه وفوجئت بكمية كبيرة من الأمن لدرجة أنها تفاجأت بوجود أمن في البلكونة، وأمام باب غرفتها، معتبرة أن هذه الحفلة من أفضل الحفلات الغنائية التي قدمتها.

الراجل اللي بيغير من نجاح مراته مش راجل

وتحدثت «الزغبي» خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، عن الرجال الذين يكرهون نجاح زوجاتهم ويغارون منهن «لأنهم مش رجالة والراجل اللي يثق بنفسه هو ده الراجل، لكن اللي بيغيروا من نجاح زوجاتهم دول شبه رجالة، ومعندوش ثقة في نفسه واللي معندوش ثقة في نفسه أنا مبشوفوش راجل، وأنا شفت ده أكيد»، مؤكدة على أنها تعرضت لتجربة شخصية وانسحبت منها بسبب ذلك «كل اللي بيغير مني بحقد ببعد عنهم».

وأشارت إلى أن أكبر داعم لها هو شقيقها مرسيل الزغبي، معتبرة أنه أكثر شخص يفهمها: «هو شاطر كمدير أعمال وعوضني كتير».

رد فعلها عند خسارة 17 مليون جنيه

وكشفت نوال الزغبي عن رد فعلها حينما عرفت أن رصيدها في البنك انخفض من 17 مليون دولار لـ صفر «طبعا اتضايقت ومش هخبط راسي وخلاص وأنا مريت بظروف كتير في حياتي وخسرت كتير فلوس، ومش هتقف عند دي، وزعلت كتير واتضايقت كتير، وانهرت كتير، ولقيت إن ربنا اللي بيعطي وربنا اللي بياخد».

وتابعت: «أنت ما بتعرفيني كويس وأنا كتير مؤمنة برب العالمين ولما بيديني بشكره ولما بياخد بشكره وهو بيقرر هيعمل معايا إيه، وربنا عوضني وأهم شيء عندي الصحة وولادي عندهم الصحة، وإحنا اللي بنجيب الفلوس»، مشيرة إلى أن خطأها كان الثقة في بعض الأفراد الذين خذلوها وأن الأمر لم يكن سرقة قدر ما كان خيانة ثقة.