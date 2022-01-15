نوال الزغبي: كان فيه عقدة لازمتني فترة طويلة.. «إني مش حلوة»

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن العقدة التي لازمتها فترة طويلة في حياتها، «كان فيه عقدة معينة لازمتني في حياتي لعمر معين، إني أنا مش حلوة، كنت دايما وحياة ربنا بحس إني مش حلوة، ولما حد يقولي إيه الجمال ده بحس أنهم بيكذبوا عليا، دي كانت عقدتي، ورغم كده كنت بشوف ناس كتير بيحكوا في جمال نوال الزغبي، وأسأل نفسي طب إزاي كده»، وذلك خلال برنامج «بصراحة مع»، الذي تقدمه بصحبة الإعلامي نيشان، على قناة «إم بي سي مصر».

دائما كنت شايفة نفسي مش حلوة

وأضافت «الزغبي»، أن هذا الأمر حدث عندما كانت ما زالت في مرحلة صغيرة في العمر، «كنت صغيرة، بس دلوقتي بقيت شايفة نفسي ست حلوة، لأن الحلو مش بالضروري يكون حلو الشكل، حلاوة الروح كتير مهمة»، معربة عن إعجابها بشخصية الإعلامي نيشان: «ببقى مبسوطة أني شايفاه لما يطلع على التليفزيون، ولما بشوفه في الطبيعة بحس بحالي مبسوطة وطايرة وعندي حماس مخيف وعيوني بيبرقوا وببقى عاوزه آخده في حضني وأبوسه».

عقدة لازمت نيشان منذ الصغر وحتى الآن

فيما قال الإعلامي نيشان، إن أكثر شيء كان يزعجه في فترة الطفولة وسبَّب له عقدة هو الوزن الزائد، «سبَّب لي عقدة بسبب التنمر اللي كان عليا وكانوا يصفونني بالسمين، وكان يزعجني هذا جدا، على طول كان عليا تنمر، عشان كده حتى الآن عندي صراع مع الوزن طول العمر، ممكن أعمل رياضة ساعتين في اليوم بدل ساعة عشان خايف من الوزن».