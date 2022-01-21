نوال الزغبي: ندمانة أني رفضت أمثل مع أحمد زكي.. وهذه حقيقة تعرضي للتسمم

أكدت الفنانة نوال الزغبي، أنها مع عودة الفنان فضل شاكر للغناء مرة أخرى، باعتباره صوت مميز وخطير، والساحة الغنائية تحتاج لصوته، مشيرة إلى أنها لا دخل لها بالمشكلات السياسية التي وقع فيها، ووجهت له رسالة: «أنا بحبه كتير، وكنت بتمنى ما يفوت بهذه الدهاليز اللي فات فيها، ويظل معنا، لأنه من الأصوات اللي كتير بعشقها أنا».

وأوضحت «الزغبي» خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أن متعتها في الحياة كونها أم، وتراعي أبنائها، نافية ما تردد عن ارتباطها وزواجها من الفنان وائل كفوري، مؤكدة أنه صديقها، وأن هذا الكلام مجرد شائعات.

حقيقة تسممها في فندق سوري

ونفت نوال الزغبي، تعرضها للتسمم في أحد الفنادق السورية قبل حفل كبير لها، بناء على تحريض من أحد المطربات، مؤكدة أنها لم تأكل في هذا الفندق، وأنها كانت تشعر بالآلام في بيروت قبل وصولها سوريا، مشددة على أن ما حدث ليس تسمما، لكنه أزمة صحية.

وأشارت إلى أنها كانت تنزعج من الشائعات، وتبكي بسببها، وتوصلت إلى أن الإنسان طالما موجود سيطلقوا عليه الشائعات، مشددة على أن ليس لديها أعداء في الوسط الفني.

ندمانة بسبب عدم تمثيلها مع أحمد زكي

وأبدت نوال الزغبي، ندمها على عدم مشاركتها للفنان أحمد زكي في أحد الأعمال التي عرضت عليها، ورفضها التمثيل آنذاك «ندمانة أني موقفتش قدام ممثل عظيم زي ده، ومكنتش عايزة أمثل وقتها، كنت خايفة ومش عايزة أمثل، ومقتنعة أني مبعرفش أمثل، ومش عايزة أدخل مجال مش بارعة فيه، كنت خايفة ولو الزمن رجع أوافق أمثل قدام أحمد زكي، أتمنى أمثل قدام أحمد زكي على طول، وبموت في تمثيله، لأنه فظيع ولما بيمثل بياكل الجو كله».

أصعب شائعة تعرضت لها

وكشفت عن الشائعة التي اعتبرتها صدمة بالنسبة لها، لافتة إلى شائعة إنجابها توأم يعاني من كف البصر، «كنت حامل في التوأم وقالوا اتولدوا عميان، وكانت إشاعة سخيفة ومؤذية نفسيًا»، معتبرة أن ما يطلقوا الشائعات مرضى نفسيين، مضيفة «الناس العزاز علموني الأدب، لأني بزعل من الناس اللي بحبهم وقريبين، واللي بيعنوا لك وفيه منهم طلعوا أندال بامتياز».