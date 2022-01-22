«الري»: انتهاء تأهيل الألف الرابعة للترع.. وحملات إزالات بـ10 محافظات

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنَّ الوزارة تواصل العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع تأهيل المساقي، إذ جرى الانتهاء من تأهيل الألف الرابعة من الترع بأطوال تصل إلى 4013 كيلومترًا بمختلف المحافظات.

وأضاف وزير الري، في بيان صادر اليوم، أنَّه جار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4257 كيلومترا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2671 كيلومترا تمهيدًا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى 10 آلاف و941 كيلومترًا.

وأوضح أنَّه جرى طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال 466 كيلومترًا، والانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال 43 كيلومترا، وجار العمل في باقي الأطوال، مبينًا أنَّه يجرى متابعة أعمال المشروع القومي لـ تأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

وأشار إلى أنَّ أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كل المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

وأشار إلى أنَّ المكاسب تضمنت أيضًا رفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، إضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض، بالإضافة للمردود البيئي والجمالي، مشيراً إلى أنَّه يجرى متابعة جميع العمليات التي تنفذ على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

إزالة 34 ألف حالة تعد بمساحة 5.20 مليون متر مربع

كما أشار عبدالعاطي إلى استمرار حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كل التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، إذ جرى حتى تاريخه إزالة ما يزيد على 34 ألف حالة تعد بمساحة 5.20 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

استكمل وزير الري، أنَّه خلال الأيام الماضية جرى تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي لـ نهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، إذ جرى تنفيذ 3 قرارات إزالة لإشغالات كافيهات مخالفة على مساحة 289 مترًا مربعًا بمدينة بنها، وجرى إزالة 7 مخالفات بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة عبارة عن مخالفة ردم بمساحة 1363 مترًا مربعًا، ومبنى مخالف بمساحة 100 متر مربع، و5 أحواش مخالفة داخل المجري المائي بمساحة 90 مترًا مربعًا، وذلك بتأمين قوات من مديرية أمن البحيرة.

وجرى إزالة مخالفة ردم بغرض الزراعة في المهد بناحية جزيرة الرقبة بمركز دراو بأسوان، وذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة وتحت إشراف مهندسي الوزارة، كما جرى إزالة 21 مخالفة عبارة عن أحواش وغرائز خشبية داخل المجري المائي بمساحة 503 أمتار مربعة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

تنفيذ 23 قرار إزالة ردم

كما جرى تنفيذ 23 قرار إزالة ردم بمساحة 8850 مترًا مربعًا، وذلك بناحية قبلي كوبري المعدية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، إلى جانب تنفيذ 14 قرار إزالة لتعديات متنوعة من أسوار وغرف مباني بمساحة 1660 مترًا مربعًا بمركز زفتي بمحافظة الغربية بتأمين قوات شرطه مركز زفتى، كما تمّ إزالة 22 مخالفة بمركز بسيون بمحافظة الغربية عبارة عن 11 مخالفة ردم بمساحة 337 مترًا مربعًا و11 مخالفة عشش وأحواش وخزان بمساحة 228 مترًا مربعًا.

وفى محافظة سوهاج، جرى تنفيذ 6 قرارات إزالة ردم بمساحة 2030 مترا مربعا بناحية الشورانية وإقصاص بمركز المراغة وذلك بمعرفه المخالفين وعلى نفقتهم الخاصه وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة، كما جرى تنفيذ 14 قرار إزاله عبارة عن 3 قرارات إزالة ردم بمساحة 650 مترًا مربعًا و11 قرار إزالة مباني مخالفة بمساحة 1389 مترًا مربعًا بناحية مزاتا شرق وأولاد سالم والبلابيش بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

وجرى تنفيذ إزالة فورية لـ6 مبان مخالفة بالطوب الأبيض بمساحة 506 أمتار مربعة بمعرفة المخالفين بمركز منوف بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وتنفيذ 22 قرار إزالة لتعديات عبارة حظائر وأسوار بمساحة 4 آلاف متر مربع بناحية رأس الخليج وشربين وبساط كريم الدين بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وذلك بمعرفة المخالفين وبتأمين قوات مركز شرطة شربين، إلى جانب تنفيذ 6 قرارات إزالة ردم بمساحة 2675 مترًا مربعًا بناحية ساحل بني مزار بمحافظة المنيا، وسوران بالبلوك بناحية الجندية على مساحة 270 مترًا مربعًا بمركز بني مزار.