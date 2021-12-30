«الري»: لمسنا سعادة الفلاحين بمشروع إعادة تأهيل وتبطين الترع

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية تعمل منذ عام ونصف في تبطين وتأهيل الترع، مشيرا إلى الانتهاء تبطين 3800 كيلو متر حتى الآن، «الوزير بيمر وبيتكلم مع المزارعين، وفيه سعادة حقيقية منهم بهذا المشروع».

«غانم»: المياه لم تكن تصل لنهاية الترع

وعقد «غانم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحقيقة»، والذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مقارنة بين الوضع الحالي والماضي، فقد كانت الترع في حالة سيئة للغاية، وبها الكثير من الحشائش والمخلفات، «المياه مكنتش بتوصل لنهاية الترع، والوضع بعد التأهيل اختلف تماما بعد ما استعدنا الشكل الطبيعي والتصميم الهندسي السليم للترع».

«الري»: المياه أصبحت تصل لآخر نقطة بالترعة

وأوضح أن المواطنين أصبحوا حاليا أكثر حرصا في الحفاظ على شكل الأراضي والترع التي تم تأهيلها، ما انعكس على قدرة المياه في السير لمسافات طويلة دون عائق، «المياه بقت قادرة تمشي من أول ما بوابة الترعة بتفتح لغاية آخر نقطة في ساعتين».

وأكد أن الوزارة تعمل على تبطين الترع في كل محافظات الوادي والدلتا وجميع المحافظات بواقع 3800 كيلو متر حتى الآن، «باقي 4200 كيلو متر أخرى شغالين فيها، وحوالي 2600 كليو متر وفرنا لهم تمويلات وهنبدأ فيها قريب، وإحنا بنختار الأولوية، وبنبدأ بالترع المتعبة التي تقع في نهاية شبكات الري، وعليها الكثير من الشكاوى».