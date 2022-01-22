استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه المصري.. وتوقعات بمزيد من التراجع غدًا

سجّل سعر اليورو مقابل الجنيه استقرارًا، اليوم السبت، في السوق المحلية وسط ترقب لمزيد من التراجع غدًا الأحد في بداية تعاملات البنوك المصرية، ويعاني سعر اليورو من التراجع مقابل عدد كبير من العملات الأجنبية، وفسر «كريستين لاجارد»، محافظة البنك المركزي الأوروبي، أسباب تراجع اليورو عالميًا نتيجة للتضخم في منطقة اليورو.

أعلى البنوك في سعر اليورو

لا يزال بنك «مصرف أبوظبي الإسلامي»، يتصدر المشهد بالمقارنة بباقي البنوك لبيع اليورو، وسجّل سعر اليورو فيه 17.78 جنيه، وتصدر بنك مصر أعلى سعر لشراء اليورو وبلغ 17.89 جنيه وفق آخر تحديث للبنوك.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

وسجّل سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم السبت استقرارًا، عقب تراجع جماعي امس في كل البنوك وفق آخر تحديث للبنوك.

- سجل اليورو في البنك الأهلي المصري بسعر 17.89 مقابل 17.73 جنيه للشراء.

- سجل اليورو في بنك العربي الأفريقي بسعر 17.91 مقابل 17.74 جنيه للشراء.

- سجل اليورو في بنك الإسكندرية سعر 17.91 للبيع و17.73 جنيه للشراء.

- سجل اليورو في بنك كريدي أجريكول بسعر 17.91 للبيع مقابل 17.76 جنيه للشراء.

- سجل اليورو في بنك المشرق سعر 17.91 للبيع مقابل 17.74 جنيه للشراء.

- سجل اليورو في بنك قناة السويس سعر17.91 مقابل 17.74 جنيه للشراء.

سعر اليورو مقابل سلة من العملات اليوم

وسجّل اليورو مقابل الدولار استقرار اليوم السبت وفق آخر تحديث ليباع بسعر 1.13 دولار، ومقابل الفرنك السويسري بسعر 1.03 فرنك، ومقابل الين الياباني بسعر 128.98.

بينما بيع اليورو بسعر 0.83 جنيه استرليني، وأمام الريال السعودي سجل اليورو سعر 4.25 ريال، كما بيع بـ15.26 ليرة تركية، وسجل أمام الدرهم الإماراتي سعر 4.16 درهم.