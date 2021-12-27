شاكر: 6 مليارات يورو تكلفة «سيمنز».. ومحطة «الإدارية» الأكبر في العالم

قال الدكتور مهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنَّ الوزارة تعاقدت مع شركة «سيمنز» الألمانية لبناء 3 محطات عملاقة باستثمارات بلغت 6 مليارات يورو، لإنتاج 14400 ميجاوات كهرباء.

التعاقد مع سيمنز لبناء 3 محطات عملاقة قدرتها 14400 ميجاوات

وأضاف شاكر، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحطة بنبان للطاقة الشمسية وعدد من مشروعات قطاع الكهرباء بصعيد مصر، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد المفاوضات وحصلت مصر على أسعاربقيمة لم تحصل عليها سابقا، موضحًا «أسعار عمرنا ما اشتغلنا بيها قبل كده ولا هنجيبها بعد كده، مش في مصر بس ولكن العالم كله».

وتابع وزير الكهرباء، أنَّ شركة سيمنز تعاونت مع شركات مصرية، ونجحتا نجاحًا باهرًا، إذ استطاعت الشركات المصرية الحصول على مشروعات في الخارج بالتعاون مع سيمنز.

محطة توليد كهرباء العاصمة الإدارية قدرتها 4800 ميجاوات

وحول مشروعات محطات الدورة المركبة العملاقة، أكّد وزير الكهرباء، أنَّ محطة توليد العاصمة الإدارية تعتبر أكبر محطة توليد في العالم بقدرة 4800 ميجاوات تعمل بتبريد الهواء.