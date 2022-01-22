سقوط سيارات وظلام وتلف أسفلت على كوبري فارسكور العلوي

أعاد حادث سقوط سيارة نقل ثقيل تريلا من أعلى كوبرى فارسكور العلوى على النيل بمحافظة دمياط ومصرع قائدها وفقد زوجته، إلي أذهان مواطني اهالى فارسكور ذكريات مأساوية، عندما شهد نفس الكوبرى العديد من الحوادث المأساوية.

- دفتر أحوال كوبرى فارسكور

حوادث مروعة وأحداث مأساوية، يشهدها كوبري فارسكور العلوي على النيل بمحافظة دمياط بشكل شبه يومي، وسقوط المركبات من أعلى الكوبري، لتحصد معها أرواح الأبرياء وتخلف خسائر مادية كبيرة، كان آخرها سقوط سيارة نقل (تريلا) من أعلى الكوبري، مساء أمس الجمعة، ومصرع سائقها وإصابة نجله ومازالت زوجته مفقودة داخل مياه النيل، بينما يعيش سكان فارسكور رعبا حقيقيا، فالمشاهد المأساوية لسقوط السيارات ووقائع الانتحار لا تغيب عن أذهانهم، ليطلقوا عليه اسم «كوبري الموت».

تهالك واضح في أجزاء كبيرة من الحواجز الحديدية منخفضة الارتفاع بطول الطريق، ولم تجر له عملية صيانة أو إعادة تركيب أجزاء بديلة، بجانب بروز بعض الحواجر الحديدية، التي تسبب حوادث تصادم في حالة السرعة مع المنعطفات، بحسب عدد من السائقين، كما بدت الإرشادات المرورية مطموسة المعالم، بجانب قلة عددها على الكوبري.

أهالي فارسكور: «السرعة غير طبيعية.. وفيه ناس بتجري على الكوبري»

السرعة الزائدة وعدم الالتزام بالسرعات المحددة والمقررة على الكوبري، أحد أبرز أسباب الحوادث التي يشهدها الكوبرى، بحسب مصطفى الفطايري، أحد الأهالي، الذي أضاف: «السرعة غير طبيعية، فيه ناس بتجري، وبعض السائقين بيعدوا بعربياتهم سرعة 120 كيلو متر في الساعة، وهو ما يسبب وقوع كوارث.

وتابع قائلا: «ضعف الإضاءة أعلى الكوبري تتسبب في كثرة الحوادث ليلًا: «مفيش إضاءة بالليل خالص»، مطالبا بوضع علامات محددة بالسرعات المسموح بها.

عبور بعض المارة للكوبري يتسبب أيضا في وقوع بعض الحوادث، وفقًا لإبراهيم حوزة، أحد أهالى مدينة فارسكور، الذي أشار إلى أن مشاهدته وقوع حوادث نتيجة توقف أحد السيارات لتفادي الأشخاص الذين يعبرون الطريق، مضيفا أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين تهوى الصيد بالسنانير من أعلى الكوبرى.

حوادث مروعة ووقائع مأساوية

وشهد كوبري فارسكور العلوي، وقوع عدد من الحوادث المروعة خلال السنوات الأخيرة، منها في أغسطس 2018 عندما ألقى محمود نظمي، أحد أهالي مركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، بطفليه من أعلى الكوبري، وهي القضية التى هزت الرأي العام المصري، وشغلت حيزا كبيرا من اهتمام المواطنين لمعرفة لغزها، وبعدها تم الكشف عن ارتكاب الأب للجريمة.

كما كان الكوبري مسرحا لتخلص عدد من الشباب الذين يمرون بظروف نفسية، من حياتهم، أبرزهم شاب تخلص من حياته تاركا رسالة إلى والده، بسبب اعتياده التدخل فى حياته ورفضه الارتباط بإحدى الفتيات، كما شهد الكوبري واقعتى انتحار خلال الشهرين الماضيين فقط.

وجاءت واقعة سقوط سيارة نقل ثقيل تريلا من أعلى الكوبري بعد أن تخطت الرصيف والسور الحديدي، لتسقط بمجرى النهر، وتكمل مسلسل الحوادث المأساوية التى شهدها الكوبري، وذلك بسبب أن السور الحديدى متهالك ومعرض للانهيار، فضلا عن الظلام وضعف الإضاءة وتموجات بالأسفلت، بسبب الحمولة الزائدة، وإهمال الصيانة.

وعن حادثة أمس، يقول حمدي إبراهيم، إنه أثناء سير أحد سائقي سيارات النقل الثقيل، وقعت مضايقة من مجهولين يستقلون دراجة نارية وبين قائد السيارة التريلا، على الكوبري فاختلت عجلة القيادة قبل أن يسقط من أعلى الكوبري، ويلقى مصرعه مع زوجته بينما تم إنقاذ ابنهما.

تعامل فورى مع سقوط باكية بمطلع سور الكوبري

فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بسرعة التعامل الفوري مع الكوارث وحل الأزمات الطارئة فى حينها، للحد من تفاقم المشكلات والقضاء عليها في حينها، تابع المهندس عبد الرحمن أبو ليلة، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة فارسكور، أعمال التعامل الفوري مع سقوط باكية بمطلع سور الكوبري العلوي، وتم إصلاحها وإعادتها مرة أخرى إلى ما كانت عليه، وذلك للحد من تفاقم المشكلات ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.