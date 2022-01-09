ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز «MARAN GAS APOLLONIA»

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 26 سفينة، من بينها السفينة «T-STAR»، والتى ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 126 مترًا، وبعرض 16 مترًا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من نترات الأمونيوم، إضافة إلى ناقلة الغاز المسال MARAN GAS APOLLONIA.

وترفع ناقلة الغاز علم اليونان، ويبلغ طولها 289 مترًا، وبعرض 46 مترًا، ومقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 55 ألف طنا من الغاز المسال، وقد تابع اللواء بحري، وليد عوض، رئيس مجلس الإدارة، عملية دخولها، وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان .

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30000 طنا، تشمل: 18900 طن فوسفات و2100 طن أسمنت و9000 طن ملح، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58526 طن تشمل: 15945 طن ذرة و7850 طن خردة و2880 طن حديد و1585 طن خشب زان و5002 طن أبلاكاش و4473 طن سكر و9072 طن فول صويا، و11719 طن قمح.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 205 حاويات مكافئة، تشمل: خضراوات (بطاطس وفاصوليا وبطاطا وملوخية وفلفل وخس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (سمسم وبصل وأعشاب وعدس وفول سوداني وفول مجمد وكتان ومراوية وفول) وفواكه (بلح ويوسفي وبرتقال)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و الجزائر وهولندا وسلوفينيا وكرواتيا وفرنسا وهونج كونج وأمريكا وسنغافورة وألمانيا وإسبانيا وإنجلترا وباكستان والهند والفلبين وفيتنام وإندونيسيا ومالطا والصين.

130050 طن.. رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

كما بلغ عدد الحاويات الوارد 509 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 576 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 130050 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 126289 طنا، كما غادر قطارا بحمولة إجمالية 1278 طن قمح، متجها إلى صوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3861 شاحنة.