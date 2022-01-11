وظائف جديدة للشباب والرياضة بميناء دمياط.. مرتبات مجزية وتأمين صحي

تواصل وزارة الشباب والرياضة، إعلان فرص عمل جديدة للشباب والخريجين، بمرتبات جيدة، للجنسين من الذكور والإناث، من خلال عقد ملتقيات يوم التوظيف المفتوح، بالتنسق مع مؤسسات القطاع الخاص، استمرارا لجهودها الكبيرة في مساعدة الشباب للحصول على وظائف مناسبة لهم من كل الأعمار، والتخصصات والمؤهلات الدراسية.

فرص عمل الشباب والرياضة من خلال مبادرة توظيف مصر

وفي هذا الإطار، أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب برئاسة منال جمال، والتابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف لشركة توزيعى للتوزيع والتوكيلات التجاريةعلى الوظائف التالية:

1- محاسب (حاصل على بكالوريوس تجارة)

2 - أمين خزينة (حاصل على مؤهل عالي)

3- مدخل بيانات (حاصل على مؤهل عالى ولديه معرفة بالحاسب الآلي)

4 - إدارى فرع (لديه خبرة سنتين في الأعمال الإدارية)

5- مشرف حركة (مؤهل عالي أو متوسط، ويشترط الحصول على رخصة مهنية)

6- مندوب ( مؤهل متوسط )

7- أمين مخزن ( مؤهل متوسط )

8- مساعد أمين مخزن (مؤهل متوسط)

9- موظف أمن (مؤهل متوسط)

10- سائق (لديه رخصة قيادة مهنية).

فرص العمل المتوافرة بميناء دمياط فرع كفر البطيخ

مكان العمل:

فروع الشركة بميناء دمياط وفرع الشركة بمدينة كفر البطيخ

الشروط المشتركة:

- جميع المؤهلات (عليا ومتوسطة)

- حد أقصى للسن 40 سنة ذكور فقط.

تأمينات صحي واجتماعي ومرتبات عالية أهم المزايا

وتشتمل الحقوق والمزايا للوظائف وفرص العمل التي تتيحها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع القطاع الخاص.

- تأمينات إجماعية

- تأمين طبى

- تأمين على الحياة

- مرتبات مجزية

- علاوات دورية

- الترقية والتطوير المهني

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية والذهاب مباشرة دون انتظار مكالمة على العنوان التالي:

https://2u.pw/sddP1

العنوان: ميناء دمياط الجديدة خلف شونة مصر- مقابل قوات الأمن.

الميعاد: الخميس 13 يناير 2022 من الساعة 11 إلى 4 م

ويستطيع الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التسجيل مباشرة علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

https://tawzeefmasr.com/.https://adminlive.elwatannews.com/Regi.https://adminlive.elwatannews.com/61d0b6d19bfccc19ecabb3f5