الكشف على 1898 مواطنا ضمن قافلة طبية بكفر شحاتة في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال القوافل الطبية التي يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية كفر شحاتة بمركز كفر سعد تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان بالإضافة إلى وحدة متخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1898 مواطنا وتحويل 41 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات

وفي هذا السياق، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان أنه تم خلال تلك القافلة التي استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1898 مواطنا، كما تم تحويل 41 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 3 حالات، إلى جانب إجراء 752 تحليلا معمليا وفحص 20 حالة بالأشعة و14 حالة بالسونار.

وعقد وكيل وزارة الصحة بدمياط اجتماعًا مع مديري المستشفيات بحضور الدكتور محمد فهيم مدير عام إدارة العلاجي ودكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات وقيادات المديرية.

متابعة مراكز اللقاح الثابتة بالمستشفيات

وشدد وكيل الوزارة على المتابعة المستمرة والمكثفة لمختلف الأقسام الطبية بالمستشفيات والتأكيد على الالتزام بالإجراءات المتبعة وبروتوكولات العلاج المحدثة ومتابعة انضباط حضور القوى البشرية وتفعيل دور رؤساء الأقسام ومراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية والملفات الطبية.

كما وجه بإعادة تقييم نظام عمل الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية، والأطباء المقيمين والأخصائيين، كما أكد متابعة الصيانة الدورية للآلات والمعدات والأجهزة الطبية بالأقسام المختلفة، ومتابعة صرف مستحقات العاملين وشكاوى المرضى وسرعة حلها كما شدد على ضرورة متابعة مراكز اللقاح الثابتة بالمستشفيات وتواجد القوى البشرية والالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم.