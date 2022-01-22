7377 طالبا يؤدون امتحانات النقل الإعدادي والثانوي بمدارس جنوب سيناء

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن مدارس المحافظة طبقت خطة مواجهة فيروس «كورونا»، أثناء عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تم التشديد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل كل مدرسة، مشيرا إلى أن هناك أدوات تعقيم داخل كل مدرسة، ويتم منع دخول أي طالب أو مدرس لا يرتدي كمامة.

وأضاف «عقل»، أن جميع العاملين في مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، حصلوا على لقاح «كورونا»، سواء جرعة أو اثنتين، مشيرا إلى تواجد غرفة للعزل وزائرة صحية بكل مدرسة.

انطلاق امتحانات النقل

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، عن انطلاق امتحانات صفوف النقل، الأول والثاني الإعدادي العام والمهني للصم وضعاف السمع، للفصل الدراسى الأول، والصف الأول الثانوي العام والمهني للصم وضعاف السمع بمدارس جنوب سيناء، مشيرا إلى أن كل المدارس أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات، طبقا إلى توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء وتعليمات الوزارة.

وأشار إلى أن امتحانات اليوم خاصة بطلاب الصف الأول والثاني الإعدادي العام، والأول والثاني الإعدادي المهني للصم وضعاف السمع، والأول الثانوي المهني للصم وضعاف السمع، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام للفصل الدراسي الأول، والتي تبدأ من 22 يناير، وتنتهي في 2 فبراير المقبل.

7377 طالبا يؤدون الامتحانات

وقال محمد عقل، وكيل الوزارة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول انطلقت بإجمالي عدد طلاب الصف الأول الإعدادي 3321 طالبا وطالبة، وطلاب الصف الثاني الإعدادي 3106 طالبا وطالبة، ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام 905 طلاب وطالبات، بـ22 مدرسة ثانوية في 8 إدارات تعليمية.

وشار إلى استئناف امتحانات النقل بالصف الأول الثانوي الفني الصناعي، والفندقي، والزراعي، والتجاري، غدا الأحد.