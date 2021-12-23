«تعليم جنوب سيناء» تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الخميس، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2021/ 2022 بمختلف المراحل التعليمية، وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وافق على المواعيد المقترحة لانطلاق امتحانات نصف العام الدراسي.

مواعيد امتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، للصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي، تنطلق يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهي الخميس 20 يناير، حيث تستمر الامتحانات لمدة 5 أيام.

وتبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية للفصل الأول للصف الثاني الابتدائي، يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهي يوم الأحد 16 يناير، بواقع يومين.

أما امتحانات الصف الثالث الابتدائي فتبدأ يوم السبت 15 يناير، وتستمر لمدة 3 أيام، على أن تنتهي يوم الاثنين 17 يناير.

وتبدأ امتحانات مدارس الصم وضعاف السمع، الصفين الرابع والخامس، يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهي يوم الاثنين 17 يناير، لمدة 3 أيام.

بينما تبدأ امتحانات الصفوف السادس والسابع والثامن بمدارس الصم وضعاف السمع، يوم السبت 15 يناير، وتنتهي الخميس 20 يناير، لمدة 5 أيام.

مواعيد امتحانات الفصل الأول للمرحلة الإعدادية

وتبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية للصفين الأول والثاني، عام ورسمي، يوم السبت الموافق 22 يناير، وتنتهي الأربعاء 26 يناير، لمدة 5 أيام.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي تبدأ السبت الموافق 29 يناير، وتنتهي الخميس 3 فبراير، لمدة 6 أيام.

أما المرحلة الإعدادية لمدارس الصم وضعاف السمع للصفين الأول والثاني (سمعي) فتبدأ يوم السبت 22 يناير، وتنتهي الأربعاء الموافق 26 يناير، لمدة 5 أيام.

أما امتحانات الصف الثالث الإعدادي (سمعي ) فتبدأ السبت الموافق 29 يناير، وتنتهي الخميس الموافق 3 فبراير، لمدة 6 أيام.

جدول امتحانات الفصل الأول للثانوية الفنية

وتبدأ امتحانات المرحلة الثانوية للتعليم الفني، للصف الأول الصناعي يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهي الأربعاء 2 فبراير، لمدة 8 أيام.

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الصناعي يوم الأحد 16 يناير، وتنتهي الخميس 3 فبراير، لمدة 8 أيام.

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي التجاري يوم السبت 15 يناير، وتنتهي الأربعاء 2 فبراير، لمدة 8 أيام.

وتبدأ امتحانات الصف الثاني االثانوي التجاري يوم الأحد 16 يناير، وتنتهي الخميس الموافق 3 فبراير، لمدة 8 أيام.

فيما تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي الزراعي يوم السبت 15 يناير، وتنتهي الأربعاء 2 فبراير، لمدة 8 أيام.

وامتحانات الصف الثاني الثانوي الزراعي يوم الأحد 16 يناير، وتنتهي الخميس 3 فبراير، لمدة 8 أيام.

أما امتحانات الصف الأول الثانوي الفندقي، فتبدأ يوم السبت 15 يناير، وتنتهي السبت الموافق 5 فبراير، لمدة 9 أيام.

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي الفندقي يوم الأحد 16 يناير، وتنتهي الخميس 3 فبراير، لمدة 8 أيام.

وأخيرا تبدأ امتحانات الثانوي الفني للصم وضعاف السمع للصف الأول (سمعي ) فقط يوم السبت 22 يناير، وتنتهي السبت 29 يناير، لمدة 6 أيام.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء أنه سيتم تعطيل أيام الامتحانات يومي الأربعاء الموافق 19 يناير، والخميس 27 يناير، بمناسبة عيدي الغطاس والشرطة.