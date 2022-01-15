جنوب سيناء: لا شكاوى من أولى امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي

أجرى محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، جولة تفقدية في بعض المدارس التابعة للإدارة التعليمية بمدينة رأس سدر، لمتابعة سير امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

وقال لـ«الوطن»، إنه تفقد سير اللجان بالمدارس والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان مع الانضباط بها، وتنفيذ كل التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة أن يقوم الملاحظون داخل اللجان بالتوقيع على أوراق الإجابة بالاسم الثلاثي، مؤكدا أن غرفة العمليات بالمديرية لم ترصد أي شكاوى فيما يتعلق بامتحانات الصف الرابع الابتدائي.

التباعد الاجتماعي

وأشاد محمد عقل باتباع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، ومنها تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء ثلاث مدارس تابعة لإدارة رأس سدر التعليمية يرافقه محمد عيد مدير الإدارة.

وأضاف أن أوراق الامتحان من داخل المنهج، والتزم الجميع بالضوابط والشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم بشأن الورقة الامتحانية، لا سيما امتحان الصف الرابع الابتدائي.

الفصول الذكية

وأكد وكيل الوزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أنه تفقد الفصل الذكي بمدرسة سالم سليمان حامد، مشيرا إلى افتتاح الفصل في الفصل الدراسي الثاني، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال أن الفصل الذكي هو فصل تعليمى وتثقيفي سيعمل فى الفترة الصباحية لطلاب المدرسة وفى الفترة المسائية كفترة ثقافية رياضية بمشاركة مركز الشباب وقصر الثقافة برأس سدر، وقال إن نصيب جنوب سيناء من الفصول الذكية 7 فصول جري توزيعها على الوديان والتجمعات البدوية.