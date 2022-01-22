«الصحة» تطلق 8 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 8 قوافل طبية جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، اليوم السبت، في 8 محافظات مختلفة؛ للكشف على الأمراض المزمنة والسارية وتوعية المواطنين بالطرق الآمنة للتعامل مع العدوى أو الإصابة، وتوفير كافة الأدوية الطبية التي يحتاجها المترددون على القوافل.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر موقعها الرسمي، أن إطلاق القوافل الطبية يأتي حرصا على حياة المواطنين وتوفير سبل الراحة الصحية لهم، وتحقيقا لأجندة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، مشيرة إلى أنه من المقرر إطلاق القوافل الطبية يومي 22 و23 يناير الجاري في محافظات: «القليوبية - الفيوم - كفر الشيخ - الوادي الجديد- المنوفية - سوهاج - أسيوط - البحر الأحمر».

أماكن تواجد القوافل الطبية

وحددت الصحة، أماكن إطلاق القوافل الطبية بالمحافظات وذلك تيسيرا على المواطنين للحصول على توفير الخدمات الطبية المختلفة للمواطنين الراغبين في العلاج أو الكشف الطبي، إذ أنه من المقرر تواجد القوافل الطبية في الأماكن التالية:

- وحدة صحة الأسرة بالحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر.

- قرية ميت الحوفيين مركز بنها محافظة القليوبية.

- كفر هلال مركز بركة السبع محافظة المنوفية.

- المجد 55 مركز الرياض محافظة كفر الشيخ.

- أولاد خلف مركز دار السلام محافظة سوهاج.

- قرية بغداد مركز باريس محافظة الوادي الجديد.

- قرية الصفراوية مركز أبشواي محافظة الفيوم.

- قرية بني رافع مركز منفلوط محافظة أسيوط.

التخصصات الطبية المتاحة بالقوافل الطبية

وأشارت الوزارة، إلى أن التخصصات المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل، تتمثل في: «قسم الباطنة، قسم الأطفال، قسم الأنف والأذن، قسم النساء والولادة، قسم خدمات تنظيم الأسرة، قسم العظام، قسم الجراحة، قسم الرمد والأسنان، قسم القلب، قسم الجلدية، قسم الخدمات والأشعة، قسم التحاليل»، مشيرة إلى أنّ الكشف مجاني لكل المواطنين ومختلف الفئات العمرية.