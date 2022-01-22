«الصحة» توضح حقيقة عدم توجيه رسائل للمواطنين بعد تحديث موقع تسجيل اللقاح

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حقيقة عدم توجيه رسائل للمواطنين الذين يسجلون بياناتهم على موقع الوزارة للحصول على طلب لقاح كورونا، وذلك بعد تحديث موقع التسجيل الذي أتاح للمواطنين حرية اختيار المكان والزمان المناسبين للحصول على لقاح كورونا خلال الفترة الحالية تيسيرا على المواطنين.

توجيه رسائل للمواطنين رغم تحديث الموقع

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات لــ«الوطن»، أنه عقب التسجيل يقوم المواطن باختيار موعد ومكان الحصول على اللقاح، وعقب الانتهاء من التسجيل يتم توجيه رسالة عبر الهاتف المحمول للمواطن، لتأكيد الموعد والمكان اللذين قام بتسجيلهما على موقع وزارة الصحة، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتوفير كل السبل على المواطنين، والتي تستقطب العديد للحصول على اللقاح.

وفرة في اللقاحات بمختلف مراكز التطعيم

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، أن «الصحة» وفرت اللقاحات في كافة مراكز التطعيم المختلفة، وتوسعت في كافة المناطق الحيوية، مثل المحطات الرئيسية لمترو الأنفاق والسكة الحديد والمولات والنوادي الرياضية، بالإضافة إلى الفرق المتنقلة التي تجوب المراكز من أجل تشجيع المواطنين على الحصول على اللقاح، موضحا أنه يمكن للمواطن الذهاب لمركز التطعيم ببطاقة الرقم القومي ويتم تسجيل بياناته وإعطاؤه اللقاح.

العالم يمر بموجة من الإصابات بسبب «أوميكرون»

وأوضح، أن العالم يمر حاليا بموجة جديدة من ارتفاع الإصابات، التي نتجت عن «أوميكرون» مؤخرا، والتي تسببت في ارتفاع عدد الإصابات، ولكن الميزة هي ثبوت معدل الوفيات مقارنة بالموجات السابقة التي شهدها العالم ومصر.

مصابون لا يشعرون بأي أعراض

وأكد «عبدالغفار»، أن هناك العديد من الأشخاص الذين يصابون ولا يشعرون بأي أعراض ناتجة عن «أوميكرون»، وهناك العديد من الأشخاص الذين يتعرضوا للإصابة وتكون الأعراض المصاحبة لهم ليست خطيرة، ولا تدع للقلق، ويخضع هؤلاء للعزل المنزلي دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفيات.

كما نوه «عبدالغفار»، على أهمية الحصول على اللقاح، حيث أنه وفقا للدراسات فإن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح أقل عرضة للدخول للمستشفيات، موضحا أن اللقاح خير وسيلة للوقاية من مضاعفات «كورونا».