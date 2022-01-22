هل إصابات «كورونا» منتشرة بين الأطفال في مصر؟.. «الصحة» تجيب

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن إصابات الأطفال بفيروس «كورونا» أمر وارد، ولكن لا يمكن القول أن إصابات فيروس كورونا بين الأطفال منتشرة، فهي أقل ما يمكن بين الأطفال، مشيرا إلى أن الإصابة بفيروس «كورونا» تستهدف جميع الفئات العمرية، وعلينا جميعا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس.

إصابات «كورونا» في مصر

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، بن إصابات فيروس كورونا فى مصر في تزايد خلال هذه الفترة والأيام المقبلة، وفقا للتوقعات الموضوعة للتعامل مع الفيروس، مشيرا إلى أن تحليل «بي سي آر» قادر على اكتشاف الفيروس ومتحوراته، وهناك اتجاه لتخفيض سعر المسحة ودراسة من جميع الاتجاهات، لوضع تكلفتها بما يتناسب مع المواطن: «وعشان مايبقاش تكلفتها كتير وخلال أيام سيتم الإعلان عن هذا الأمر».

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه من المتعارف عليه أن أعراض متحور «أوميكرون» ليست شديدة على خلاف متحور «دلتا»، ولكن في حال عدم أخذ لقاح كورونا ستكون الأعراض شديدة على المصاب، وقد تستدعي الدخول إلى المستشفيات، لافتا إلى أنه خلال هذه الفترة يجب التعامل مع نزلات البرد على أنها اشتباه كورونا، لحين التأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه.

استمرار الموجة لمدة 4 أسابيع

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار: «من المتوقع استمرار هذه الموجة لمدة أربعة أسابيع، وعلى المواطنين اتخاذ كافة التدابير الصحية اللازمة، للوقاية من الفيروس، وهي ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن الزحام، وعدم التكدس، بالإضافة إلى أهمية الحصول على اللقاحات، والتى أصبحت جزءا من هذه الإجراءات الاحترازية.

وكشفت تقارير رسمية من وزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وطالبت الوزارة المواطنين بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية، لأنها السلاح الفعال للوقاية من الفيروس، وغيره من الأمراض المعدية.