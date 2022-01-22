3 التزامات خاصة بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات.. إقرار وتسوية

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك عددا من الالتزامات على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، وما في حكمها وفقًا للقانون، مطالباً جميع الممولين بضرورة الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي والتسوية السنوية في مواعيدها المقررة، وذلك تجنبًا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد حيث سيتم إحالة المخالفين إلى قطاع مكافحة التهرب الضريبي تمهيدا للإحالة إلى النيابة العامة.

3 التزامات

وأضاف «عبد القادر»، في بيان مصلحة الضرائب المصرية اليوم السبت، أن على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات الالتزامات تتمثل في الآتي:

1- تحصيل الضريبة المستحقة على العاملين شهرياً

يجب أن يتم تحصيل الضريبة المستحقة على العاملين لديهم شهريًا وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال 15 يوما التالية للشهر الذي تم فيه التحصيل.

2- تقديم إقرار ربع سنوي

يجب تقديم إقرار ربع سنوي في أشهر يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر، على أن يكون موضحا به عدد العاملين وبياناتهم وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة.

3- تقديم إقرار التسوية السنوية لضريبة المرتبات

يجب تقديم إقرار التسوية السنوية لضريبة المرتبات وما في حكمها على نماذج «6 تسويات بالنسبة للقطاع الخاص، ونموذج 7 تسويات للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ، ونموذج 8 تسويات للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام الخاضعين لقانون الخدمة المدنية» وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير .

تقديم كل الدعم للممولين

وأوضح «عبد القادر»، أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395 .

وكانت وزارة المالية أعلنت عن تعديل بعض أحكام قرار رقم 550 لسنة 2021، المتعلقة بمصلحة الضرائب، وفقاً لقرار رقم 14 لسنة 2022.