فتاة تحاول إنهاء حياتها بـ«سم فئران» لخلافات عائلية بأسيوط

حاولت فتاة من محافظة أسيوط الانتحار قبل قليل، عن طريق تناول «سم فئران» داخل منزل أسرتها بقرية «العفادرة»، التابعة لمركزساحل سليم، وجرى نقلها إلى مستشفى ساحل سليم المركزي، وحالتها العامة مستقرة، وتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخطار أمن أسيوط بمحاولة انتحار فتاة في ساحل سليم

تلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد وصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، من المستشفى المركزي، بوصول فتاة تُدعى «ضحى محمد بخيت»، 18 سنة، مقيمة بقرية «العفادرة»، دائرة المركز، مصابة بأعراض تسمم غذائي، إثر تناول «سم فئران» داخل منزل أسرتها، وجرى إجراء الإسعافات الأولية لها والحالة العامة مطمئنة.

وعلى الفور، انتقل فريق من قوات الشرطة للمستشفى، وبسؤال أفراد أسرتها ذكروا أن إصابتها نتيجة تناول «سم فئران»، بقصد الانتحار، لوجود خلافات بين الفتاة وعدد من أفراد أسرتها، ويجري ملاحظة الحالة وتحرير المحضر اللازم، كما يجري إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تعدد حوادث التسمم الغذائي بمركز ساحل سليم

وشهد مركز ساحل سليم العديد من حوادث التسمم الغذائي خلال الفترة الأخيرة، من بينها الحادث الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، حيث أصيب ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة «قرنبيط» تم إعداده بالمنزل، في قرية «نزلة عنان»، دائرة المركز، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي، حيث تم إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بمركز الفتح

وفي سياق آخر، أصيب شاب وطفلة بطلق ناري فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين، بسبب خلافات بين أبناء العمومة من عائلة «الحجابات»، بقرية «عرب مطير»، التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الوضع وإعادة الهدوء إلى القرية.