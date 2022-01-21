تفاصيل مقتل عامل بسبب خلافات مالية في أسيوط: «44 شظية خرطوش في الصدر»

تفاصيل صادمة كشفتها تحريات قطاع الأمن العام في واقعة مقتل عامل يدعى «م. ط» 33 عاما، عقب العثور على جثته بجوار مجرى مائي على طريق مهجور في منطقة الفتح بأسيوط، وتبين وجود خلافات مالية بين المجني عليه وصديقه «ع. م» 31 عاما، بسبب الشراكة في مغسلة سيارات.

شراكة وخلاف واستدراج

ووفقا للتحريات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، فإن المتهم تفاوض مع المجني عليه عقب فض الشراكة بينهما لتسليمه قيمة ماكينات المشروع الذي جرى افتتاحه لكنه ماطله، فقرر الانتقام منه، واتفق مع صديقين توسطا للحل والصلح بينهما، على استدراجه للانتقام منه وإجباره على دفع أمواله.

وصل المتهم إلى مكان جرى الاتفاق على التقابل فيه، وأثناء جلوسهم على مصطبة على طريق وسط الزراعات، تطور الخلاف بعد إصرار المجني عليه على أنه قام بسداد أموال صديقه، فقاموا بالاعتداء عليه، لكنه قاومهم، فقام المتهم بإخراج «فرد خرطوش» وأطلق رصاصة عليه من مسافة قريبة، أصابته وفقا للتقرير الطبي المبدئي بـ44 شظية، كونها أطلقت من مسافة قريبة، ولقي حتفه في الحال.

العثور على الجثة

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط، من بعض الأهالي، بالعثور على جثة عامل، مقيم بدائرة المركز بطريق فرعي بدائرة المركز، وبها عيار ناري، وبجواره دراجته النارية، وما قرره شقيقه من أن المجني عليه كان متجهاً لأرضه الزراعية بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبنوب.

القبض على المتهمين

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، يقيمون بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم فرد محلي.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح المضبوط، وقرر أحدهم بأنه نظراً لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه عقد العزم على التخلص منه، واتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.