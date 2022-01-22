«التنظيم والإدارة»: تسوية وتثبت 36 ألف موظف في الدولة خلال 2021

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أهم أنشطة الجهاز خلال عام 2021، ففي مجال الشئون الوظيفية انتهى الجهاز من دراسة تثبيت وتعديل الشكل التعاقدي لـ 9 آلاف و896 موظفا متعاقدا، إضافة إلى دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى «التسوية» لـ 26 ألفا 388 موظفا، فضلا عن دراسة تنفيذ 38 ألفا و604 أحكام لموظفي الجهاز الإداري للدولة وفقا للضوابط الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وأيضا دراسة نقل 8 آلاف و 918 موظفا من وإلى وحدات الجهاز الإداري المختلفة.

5 عناصر للإصلاح التشريعى

وفى إطار تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي تهدف إلى بناء جهاز إداري كفء وفعال وتنموي، يطبق معايير الحوكمة ويعلي من رضاء المواطن، شملت خطة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة 5 عناصر وهي الإصلاح التشريعي، الإصلاح المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، بناء قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة.

جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز على هامش ورشة العمل التي نظمها الجهاز لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان «الإصلاح الإداري.. الرؤى والخطوات»، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

مشروع قانون لتعديل قانون الجهاز

وأشار الشيخ إلى أنه فى مجال الإصلاح التشريعى تقدم الجهاز بمشروع قانون لتعديل قانون الجهاز، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 6 لسنة 2021 الذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الصادر بالقانون رقم «118» لسنة 1964، تلبية لمتطلبات الإصلاح الإداري للدولة، وتضمن التأكيد على أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء، والإبقاء على اختصاص الجهاز في اقتراح القوانين واللوائـح الخاصة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ووجوب موافقة الجهاز على مشروعات اللوائح المتعلقة بشئون الموظفين قبل إقرارها، واختصاص الجهاز بدراسة الاحتياجات من العاملين بمختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.

خطط تدريب العاملين

كما تضمن التعديل أيضا التأكيد على اختصاص الجهاز في رسم سياسة وخطط تدريب العاملين ورفـع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية، ودراسة الموازنات المالية فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية بالجهة بأي طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية، كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقا للاحتياجات الوظيفية.

التفتيش على الجهات الحكومية

ونص التعديل على أن للجهاز ندب ما يرى من العاملين به للتفتيش على الجهات الحكومية ولإجراء الأبحاث اللازمة والإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التى يرى لزومها، ويكون لهم ضبط المخالفات التي تتكشف أثناء إجراء التفتيش، ويحدد بقرار من وزير العدل العاملون الذين يمنحون الضبطية القضائية بناء على اقتراح رئيس الجهاز ويكون لهم سلطة ضبط الجرائم.

بناء وتنمية القدرات

وفي مجال بناء وتنمية القدرات، انتهى الجهاز من تدريب عدد 49 ألفا و 295 موظفا من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية، كما نفذ 16 برنامجا تدريبيا استفاد منها 188 موظفا، وذلك ضمن الخطة التدريبية التي ينفذها الجهاز، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة، فضلا عن اعتماد 47 مركز تدريبي تمهيدا لقيامهم بتدريب موظفين بالجهاز الإداري للدولة، وتنفيذ 68 برنامج تدريبي تنوع بين برامج الدرجة الممتازة والعالية ومدير عام والمكتبية والتخصصية، استفاد منها 852 موظفا،كما انتهى الجهاز من تقييم عدد 33 ألفا و 594 من المتقدمين لشغل وظائف الإدارة العليا أو التعيين في مختلف الدرجات.

وظائف حكومية

وأوضح «الشيخ» أن الجهاز نشر عبر بوابة الوظائف الحكومية إعلانات عن وظائف لصالح 455 جهة، تضمنت طلب 21 ألفا و 319 متقدما لشغل عدد ألفا و 781 مسمى وظيفى، وتختص البوابة بنشر إعلانات الوظائف في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار الالتزام بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة بهذه الوحدات، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الالكترونية والشفوية.

وأشار رئيس «التنظيم والإدارة» إلى أن الجهاز أوشك على الانتهاء من مشروع الذاكرة المؤسسية والذي يهدف إلى تحويل جميع مستندات الجهاز إلى نسخ إلكترونية، حيث تم الانتهاء من ميكنة 13 مليون مستند ورقي حتى الآن.