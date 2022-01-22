كورونا يتسبب في تأجيل طرح أحدث جزئين من «Mission: Impossible»

خبر حزين لعشاق سلسلة أفلام «Mission: Impossible»، إذ سيتعين عليهم الانتظار لفترة أطول قليلاً لمشاهدة «إيثان هانت» وهو ينقذ العالم من الدمار الوشيك، وذلك بعد ما أجلت شركة «باراماونت بيكتشرز» إصدار الفيلمين التاليين في سلسلة أفلام التجسس، التي يقوم ببطولتها النجم الأمريكي توم كروز.

مواعيد العرض الجديدة لـ«Mission: Impossible 7»

وكشفت شركة الإنتاج أن سيجرى تأجيل عرض فيلم «Mission: Impossible 7»، الذي كان من المفترض أن يتم عرضه لأول مرة في 30 سبتمبر المقبل، ليجرى عرضه في 14 يوليو 2023، وهذا يعني أن «Mission: Impossible 8»، التي كان من المقرر افتتاحها مؤخرًا في 7 يوليو 2023، ستعرض بدلاً من ذلك تحول إلى 28 يونيو 2024، وذلك وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

افتتاح الجزء السابع من سلسلة الأفلام الشهيرة في 23 يوليو

كان من المقرر في الأصل افتتاح الجزء السابع من سلسلة الأفلام الشهيرة بطولة توم كروز، في 23 يوليو 2021 وتمّ تأجيله عدة مرات مع تغير وضع الصحة العامة، تم أيضًا تأخير إنتاج الفيلم حول العالم بسبب جائحة كورونا.

وقالت شركتا الإنتاج في بيان مشترك: «بعد دراسة متأنية، قررت شركة Paramount Pictures وSkydance تأجيل مواعيد إصدار الجزئين السابع والثامن بسبب الوباء المستمر، نتطلع إلى تزويد رواد السينما بتجربة سينمائية لا مثيل لها»، موضحين أنَّ مواعيد الإصدار الجديد ستكون 14 يوليو 2023 و28 يونيو 2024 على التوالي

تميل أفلام «Mission: Impossible» إلى أن تكون معقدة في التصوير حيث تحتوي على العديد من الأعمال المثيرة والتأثيرات، إذ يحاول فريق صناعة الأفلام القيام بأقل قدر من استخدام المؤثرات المرئية، غالبًا ما يتنقلون من ميناء أجنبي إلى آخر، خاصة أن أحدث الأفلام التي تم تصويرها في إيطاليا والمملكة المتحدة وبولندا، ومثل ذلك مشكلة أمام صناع الفيلم بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا على التنقل بين البلاد.

الفيلمان التاليان من السلسلة سيكونان مرة أخرى من بطولة توم كروز في دور «إيثان هانت»، ويشارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم ريبيكا فيرجسون، هايلي أتويل، فينج رامز، هنري تشيرني وسيمون بيج وفانيسا كيربي وأنجيلا باسيت.