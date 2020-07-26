تأثير كورونا على أفلام توم كروز بين توقف التصوير والتأجيل

فيروس كورونا مازال يطارد الممثل صاحب الجماهيرية الواسعة توم كروز، سواء بتأجيل أو إيقاف تصوير أفلام، ولكن يبدو أن النجم صاحب الـ 58 عاما والذي يحرص في أفلامه على تمثيل المشاهد الخطرة بنفسه، بدون دوبلير، يحاول ألا يستسلم لأحكام كورونا.. حتى لو انتصر الفيروس في بعض الجولات.

البداية - فبراير 2020

كان يصور توم كروز الجزء السابع من فيلم المهمة المستحيلة، في مدينة فينيسيا بإيطاليا، ولكن بعد 3 أسابيع فقط، أعلن طاقم العمل عن إيقاف التصوير بسبب أن مدينة فينيسيا شهدت عدداً كبيراً من إصابات كورونا وصلت إلى 229 حالة مؤكدة وقتها.

ويقدم توم كروز دور إيثان هانت، ونالت الأجزاء السابقة نجاحاً كبيراً، والفيلم من إخراج كريستوفر ماكورى.

استثناء توم كروز من إجراءات الحجر الصحي

اتفق فريق العمل استكمال تصوير الفيلم في بريطانيا، وقام توم كروز بمحادثة وزير الثقافة والرياضة والإعلام البريطاني أوليفر دودن حول استئناف التصوير، وبالفعل قررت الحكومة البريطانية إعفاء الممثل توم كروز وطاقم عمل فيلمه Mission Impossible 7، من الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

تأجيل فيلم Top Gun: Maverick بسبب كورونا

بعدما كان من المقرر 23 ديسمبر 2020، قررت شركة Paramount، تأخير موعد طرح فيلم Top Gun: Maverick ليصبح 2 يوليو 2021.

وفيلم Top Gun: Maverick من إخراج جوزيف كوسينسكي، وتشارك الممثلة جينيفير كونلي بطولة العمل.

وقدم توم كروز الجزء الأول من Top Gun عام 1986، وشاركته البطولة وقتها، الممثلة كيلي ماجليس، ونجح الفيلم بشدة وقتها، وتخطت إيراداته 350 مليون دولار، بعد عرضه في دول مختلفة.

مشاريع يحضرها توم كروز

على الرغم من ضبابية المشهد السينمائي، بسبب تأجيل تصوير أو طرح الأفلام، بالإضافة إلى إلغاء وتأجيل عدد من المهرجانات والأحداث الفنية، إلا أنه تم الإعلان في مايو الماضي عن أن المخرج دوج ليمان هو من سيتولى إخراج فيلم Luna Park.

كما أنه جرى الإعلان عن مشاركة توم كروز في فيلم Live Die Repeat and Repeat، الفيلم من بطولة Doug Liman وتشارك إيميلي بلانت بطولة الفيلم، ولم يجرِ تحديد موعد عرضه.