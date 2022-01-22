طبيب وائل الإبراشي يكشف حقيقة إغلاق عيادته الخاصة

نفى الدكتور شريف عباس، استشاري الكبد والجهاز الهضمي، غلق عيادته الخاصة التي يتررد عليها المرضى في الوقت الحالي، ويعتبر هو الطبيب المهتم بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي حينما أصيب بفيروس كورونا والتي أدت إلى مشاكل في الرئة نقل على إثرها إلى المستشفى، بحسب تصريحات زوجة الإبراشي.

طبيب الإبراشي يكشف حقيقة إغلاق عيادته

وأضاف شريف عباس في تصريحات لـ«الوطن»، أن العيادة لم تغلق وتعمل في أوقاتها الرسمية المحددة لاستقبال المرضى والأشخاص الذين يترددون عليها من أجل الكشف والفحص الطبي.

وكانت هناك العديد من الشائعات التي روجت في الساعات الأخيرة عن إغلاق عيادة طبيب وائل الإبراشي بشأن بعض المخالفات.

أرملة الإبراشي توضح سبب وفاة وزجها

وفي سياق متصل، كشفت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه عند بداية إصابة زوجها بفيروس كورونا تولى الطبيب «شريف عباس» رعايته الصحية، وأن زوجها لم يعطِ الموافقة على إجراء تجارب سريرية لعقار «السوفالدي» عليه، وقت إصابته بفيروس كورونا، متابعة أن زوجها لم يكن يعرف أن العقار الذي يأخذه هو عقار السوفالدي، ولم يأخذ الطبيب الإذن الطبي لذلك.

سحر: أدوية أدت إلى تدمير رئة الإبراشي بشكل كامل

وأكدت «سحر» في تصريحات أنها لم تكن مع زوجها وقت إصابته بفيروس كورونا ولم تكن تعلم بالأدوية التي يأخذها، واتهمت الطبيب المعالج له، الدكتور شريف عباس بالتسبب في تدهور حالة الإعلامي وائل الإبراشي وإعطائه أدوية أدت إلى تدمير الرئة بشكل كامل.

جدير بالذكر، أن «الوطن» حصلت على نسخة من موافقة وزارة الصحة والسكان عن إجراء تجارب سريرية لعقار «السوفالدي» على مرضى فيروس كورونا، بعد خروج الدكتور شريف عباس، المعالج لوائل الإبراشي، في تصريحات تليفزيونية، له أمس معلنا إعطاء الإعلامي وائل الإبراشي عقار سوفالدي، للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا، دون التأكيد على أنه حصل منه على موافقة كتابية من عدمه، كون العقار خاضع للتجربة العلمية.