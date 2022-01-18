عاجل.. كواليس التحقيق مع الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة وائل الإبراشي

كشف الدكتور جمال عميرة رئيس لجنة التحقيق بنقابة الأطباء، كواليس ما دار اليوم بشأن التحقيق في قضية الطبيب شريف عباس المتهم بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي نتيجة خطأ طبي، وإعطائه عقار غير مصرح به، واتهامه للدكتور خالد منتصر بالتشهير به.

حضور الطرفين للنقابة

وقال عميرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «اليوم حضر الطرفان إلى النقابة وتم السماع إلي أقوال كل منهم، حيث نفى الدكتور خالد منتصر ما نسب إليه بالتشهير بالدكتور شريف عباس المتهم بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، وأكد أنه لم يذكر اسم أي طبيب وإن كان غرضه التوعية للمرضى بعدم الحصول على أي عقار مجهول بدعوى الشفاء من كورونا».

أوراق شريف عباس

وأضاف عميرة أن الطبيب شريف عباس قدم عددًا من المستندات للنقابة وأوراق علمية لكي تفحصها اللجنة، وتستند إليها في التحقيق، مشيرًا إلى أن النقابة ستشكل لجنة من المتخصصين لتفحص الأوراق العلمية التي عرضها الطبيب.

النقابة تابعت تصريحات شريف عباس

واستكمل: «التحقيق ما زال مستمرا وستكون هناك جلسة أخرى السبت المقبل سيتم تحديد أطرافها لسماع أقوالهم».

وعن تحقيقات النيابة، أكد عميرة أن النقابة ليست طرفا فيها وستأخذ مجراها.

وكان الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، أكد أن النقابة تابعت تصريحات الدكتور شريف عباس الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، بشأن استخدامه لدواء السوفالدي.

وأوضح أن النقابة ستلجأ لمتخصصين علميين لمعرفة تأثير هذا الدواء لأن الحديث عن استخدام أي دواء يحتاج إلى متخصصين لحسم الجدل.

وأشار سالم إلى أن النقابة تحقق في الشكوى المقدمة من قبل الدكتور شريف عباس المتهم بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي ضد الدكتور خالد منتصر فيما نسب إليه بالتشهير بالأول.