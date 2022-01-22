نقابة المهندسين تعلن بدء الحجز في دورات «شنايدر» من داخل وخارج مصر

أعلنت نقابة المهندسين بدء الحجز بالدورات المقدمة من معمل شنايدر إلكتريك بالنقابة العامة للمهندسين لعام 2022 :Electrical Distribution – Phase - 1KNX (Building Automation) و ذلك من داخل و خارج مصر عن طريق الدفع على حساب النقابة بالبنك الأهلي المصري.

دورات معامل شنايدر للمهندسين

وأوضحت نقابة المهندسين، في بيان اليوم، أنه بالنسبة للمهندسين المصريين المسجلين بنقابة المهندسين المصرية وللطلبة المقيدين بالفرقة الرابعة بالكليات والمعاهد الهندسية المعتمدة من النقابة تكون تكلفة الدورة التدريبية الواحدة 600 جنيه مصري، ويتم التحويل على رقم حساب النقابة بالبنك الأهلي: 1243060359499600012.

حجز الدورات للمهندسين العرب

وواصلت: بالنسبة للمهندسين العرب غير المقيدين بنقابة المهندسين المصرية تكلفة الدورة التدريبية الواحدة 2000 جنيه مصري، ويتم التحويل على رقم حساب النقابة بالبنك الأهلي “(IBAN): EG610003012430603594996000120“ يتم التواصل مع معمل شنايدر علي رقم 01158833044 للتأكد من وجود أماكن خالية بالدورة التدريبية المطلوب الحجز بها.

وأشارت النقابة، في بيانها، إلى أنه في حالة التأكد من وجود أماكن متاحة بالدورة التدريبية يتم تسجيل الاسم تليفونيا وإرسال الكارنية «نقابة / كلية / معهد» والدفع عن طريق الحساب بالبنك خلال 24 ساعة وإلا يصبح الحجز لاغيا ويتم التواصل من جديد.

وبخصوص إجراءات الاشتراك أفاد بيان النقابة أنه يتم إرسال صورة واضحة لإيصال الدفع بالبنك خلال 24 ساعة من التواصل مع المعمل على WhatsApp الرقم الخاص بالمعمل أو على صفحة المعمل «معمل شنايدر الهندسي-نقابة المهندسين» وتأكيد الحجز لا يتم إلا بإرسال صورة الكارنية وإيصال الدفع والتواصل مع المعمل لإنهاء إجراءات الحجز.

وفي حالة التأجيل او الاستراداد لأي ظرف يسمح باسترداد قيمة الدورة التدريبية كاملة قبل ميعاد بدء الدورة المعلن عنها بثلاثة أيام عمل مع إحضار أصل إيصال الدفع وحضور المهندس شخصيا لمعمل شنايدر بالنقابة العامة وللتأجيل يتم إخطار المعمل تليفونيا قبل بدء الدورة المعلن عنها بثلاثة أيام عمل، وللحجز بمعمل شنايدر يتوجه المشترك للدور السابع بالنقابة العامة للمهندسين 30 شارع رمسيس من السبت للأربعاء من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 7 مساء.