انتخابات المهندسين 2022: ترشح 1026 في أسبوع.. بينهم 16 على منصب النقيب

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 برئاسة المهندس هاني محمد محمود أن إجمالي عدد المرشحين لإنتخابات نقابة المهندسين حتي الآن 1026 وذلك بعد أسبوع من بدء تلقي طلبات الترشح علي كافة المراكز النقابية المختلفة، ويستمر إستقبال طلبات المرشحين حتي الأربعاء 26 يناير 2022.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وأوضحت اللجنة في بيان اليوم أنه فيما يخص الترشح علي منصب نقيب المهندسين أكد المهندس أحمد السيد عضو اللجنة العليا للإنتخابات أن إجمالي المرشحين لهذا المنصب حتي الآن 16 مهندسا ومهندسة.

وأكد السيد أنه يتم فحص و مراجعة قانونية كافة أوراق المرشحين المقدمة من كل النقابات الفرعية بالمحافظات أولا بأول وذلك من خلال اللجنة التنفيذية للإنتخابات.

القوائم الانتخابية

وأكد عضو اللجنة العليا للإنتخابات أنه سيتم الإعلان عن القوائم الإنتخابية الأولية للمرشحين يوم السبت الموافق 29 يناير، على أن يتم إستقبال الطعون والتنازلات يومي الأحد والإثنين الموافق 30 و 31 يناير ومن ثم البت في الطعون المقدمة يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و 2 فبراير، وأضاف أن إعلان القائمة النهائية للمرشحين مقرر له يوم السبت 5 فبراير 2022.

واستكمل «السيد» حديثه قائلا إن المدة المخصصة للدعاية الإنتخابية للسادة المرشحين 18 يوما تبدأ في الفترة من 5 فبراير حتي 23 فبراير وفقا للضوابط والإجراءات المسموح بها والجدول الزمني المعتمد للعملية الإنتخابية من اللجنة العليا للإنتخابات، كما أنه تم تحديد الخميس 24 فبراير للصمت الإنتخابي قبل إجراء الإنتخابات يوم الجمعة 25 فبراير علي منصب رؤساء النقابات الفرعية و نصف مجالس النقابات الفرعية ونصف مجالس الشعب الهندسية السبعة.

ولفت عضو «العليا للانتخابات» إلى أنه جارى توفير كافة المتطلبات الإدارية والفنية اللازمة لكل مقر إنتخابي بالمحافظات مضيفا أنه يتم العمل يوميا وحتي ساعات متأخرة من الليل بهدف خروج المشهد الإنتخابي بشكل يليق بمكانة نقابة المهندسين المصرية.