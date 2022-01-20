بالأسماء.. 17 مرشحا لمنصب نقيب المهندسين خلال أسبوع

قال الدكتور معتز طلبة رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقابة العامة للمهندسين أن الاسبوع الاول لتلقي طلبات الترشح شهد تقديم 17 مرشحا علي منصب النقيب العام في انتخابات نقابة المهندسين 2022.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وأوضح طلبة في بيان اليوم أن المرشحين على منصب النقيب العام في انتخابات نقابة المهندسين 2022 خلال الأسبوع الأول لتلقي طلبات الترشح هم:

هاني سيد محمد ضاحي

أحمد عثمان أحمد عثمان

عبدالله عبد المنعم عبدالله سالم

حافظ فؤاد عبدالرحمن سالم

فيصل محمود عوض حسنين

ايمن فتحي حسين بطيشه

طارق محمد عزت النبراوي

عزت عرفة حسن جمعة

سيد محمد شحاته أحمد

محمد صلاح عزت ابراهيم

غريب متولي ابراهيم زيدان

محمد سامي عبد المعطي عابدين

ايمان جابر علام محمد

لطفي محمد محمد عفيفي

مجدي نجيب محمد السيد صالح

محمد نجيب سليمان البس

سامح فوزي محمد سالم

تلقي طلبات الترشح

وأكد طلبه أنه منذ اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح يوم 12 من يناير الجاري تعمل اللجنة بشكل يومي لاستقبال المرشحين على جميع المناصب، مشيرا أن العمل يتم طبقا لمنظومة إلكترونية ويستمر يوميا من 10 صباحا حتي 6 مساء بما في ذلك يومي الخميس والجمعه والعطلات الرسمية دون توقف، لافتا أن موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين مقرر له يوم الجمعة 4 مارس 2022 .