«المهندسين»: لم يصدر حكم نهائي برفض طعن النقابة على تشكيل هيئة المكتب

ردت نقابة المهندسين على ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، قائلة إن ما جرى تداوله حول رفض طعن النقابة على القرار بإبطال تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة عام 2018، كلام عار من الصحة.

نقابة المهندسين

وأوضحت النقابة، في بيان لها اليوم، تفصيلًا حول الدعوى المقامة من بعض المهندسين، بإبطال تشكيل هيئة المكتب، وصدور حكم بتاريخ 7/6/2020، طعنت النقابة على هذا الحكم في محكمة عابدين، وحصلت على حكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من مجلس الدولة، ثم قام المهندسون المعترضون بعمل استئناف بمحكمة عابدين على هذا القرار، فقامت محكمة عابدين بتأييد الحكم الذي حصلت عليه النقابة (بإيقاف التنفيذ)، وبالتالي أصبح لدى النقابة حكم نهائي من محكمة موضوعية بوقف التنفيذ.

هيئة مكتب المهندسين

وواصل البيان: ثم قام المهندسون المعترضون بعمل إشكال آخر على هذا الحكم وصدر لهم قرار فقامت النقابة بعمل عريضة طعن في الإدارية العليا (لأن أي حكم ابتدائي يتم الطعن عليه في الإدارية العليا)، وتم نظر هذا الطعن يوم الاثنين 17 يناير 2022 وحضر ممثل النقابة ولم يحضر الطرف الآخر لأنها لم تكن جلسة ولكنها دائرة فحص طعون فقط (دورها فحص الطعون وإعطاء قرارات وليست أحكام) وغالبًا ما تقوم هذه الدائرة برفض الطعون وتحيل إلى موضوعي الإدارية العليا مما يؤكد أنها لم تنظر إلى الآن بالإدارية العليا.

وتؤكد النقابة أنها تنتهج ما ينص عليه الدستور، الذي ينص على أنه في حال صدور حكمين متعارضين من محكمتين مختلفتين يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، وبصدور هذا القرار اليوم يعني أن هناك حكما نهائيا صادرا من مجلس الدولة أمام حكم نهائي صادر من محكمة عابدين وبالتالي قامت النقابة باللجوء إلى الدستورية العليا منذ ثلاثة شهور وفي انتظار تحديد الجلسة.

وأضافت النقابة أن هناك أحكامًا لا محل لتنفيذها، لأن هيئة المكتب المطعون على تشكيلها انتهت ولايتها، وجرى تشكيل هيئة مكتب أخرى، وبذلك يستحيل التنفيذ.