«ديب وير» تقنية جديدة تكشف الفيديوهات والصور المفبركة (فيديو)

نصح أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، بعدم نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة للفتيات، خلال هذه الفترة، لوجود تقنية ذكاء اصطناعي يمكن فبركة الصور من خلالها، ما يعرضهن للابتزاز.

«ديب وير» تكشف فبركة الصور

وأشار خبير أمن المعلومات، خلال حواره مع الإعلاميين منة فاروق وهمام مجاهد، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، إلى وجود تقنية حاليا تسمى «ديب وير» نستطيع من خلالها كشف ما إذ كانت الصور أو الفيديوهات مفبركة أو سليمة، وذلك عن طريق وضع الصورة أو الفيديو عبر هذه التقنية.

تفاصيل تقنية «ديب وير»

وشرح خبير أمن المعلومات تفاصيل تقنية «ديب وير»، قائلا إنها مضادة لتركيب الصور، فهى تأخذ الصورة أو الفيديو، ويتم التحقق منها وإثبات ما إذا كانت الصور مفبركة أم لا عن طريق الذكاء الاصطناعى.

وأضاف «السخاوي»، أنه رغم هذه التقنية التي تستطيع كشف الحقائق، إلا أن الناس لديها قابلية لتصديق أي خبر يكون متعلقا بفضيحة، محذرا من وضع رقم سري ضعيف للبريد الإلكتروني، أو «أي كوود»، أو استخدام رقم الهاتف كرقم سري، خصوصا أن هذه الأرقام إذ تم الوصول إليها من قبل شخص غريب يستطيع أن يتحكم في الهاتف ويأخذ منه ما يريد، أو يثبت عليه تطبيقات تضر الهاتف.

وكشف خبير أمن المعلومات، أنه يعرف شخصا تعرض لاختراق الهاتف المحمول الشخصي الخاص به من قبل شخص غريب، واستطاع الحصول على جميع الصور من هاتفهه.