المحكمة ترفض استئناف «دجال فيصل» وتؤيد حبسه سنة بتهمة النصب

قررت محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور بجنوب الجيزة، رفض الاستئناف المقدم من «أيمن.أ»، والمعروف إعلاميا بـ«دجال فيصل»، على حكم حبسه لمدة سنة وكفالة 1000 جنيه بتهمة النصب.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على المتهم «صاحب مركز غير مرخص» بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزته عدداً من المضبوطات والأدوات التي تؤكد ممارسته ذلك النشاط الآثم وشهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلى.

وتوجهت إحدى ضحايا الدجال بفيصل «بسمة.م» برسالة شكر لوزارة الداخلية لسرعة القبض على المتهم، وكذلك أعربت عن سعادتها وثقتها في قضاء مصر الشامخ، بعد إصدار المحكمة حكم بسجن «أيمن.أ» الشهير بدجال فيصل سنة وإلزامة دفع كفالة 1000 جنيه، وناشدت المواطنين بعدم الانسياق وراء النصابين.