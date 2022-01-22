دجال فيصل عن اغتصاب النساء: شغال بالحجامة والرقية الشرعية (تحقيقات)

حصلت «الوطن» على نص تحقيقات دجال بولاق الدكرور «ايمن أبو سريع» المتهم بمعاشرة ضحاياه والاستيلاء على مبالغ مالية من الموطنين بزعم وجود جن في أرحامهن وأنه قادر على استخراجه، والصادر بحقة حكم جنح بولاق الدكرور بالحبس لمدة سنة وغرامة 1000 جنيه.

نظر استئناف المتهم

وتواصل اليوم جنح أستناف الجيزة، نظر الاستئناف المقدم من «أيمن أبو سريع» والشهير بدجال الجيزة لشعوره بظلم واقع عليه وطبقاً لتحقيقات النيابة.

نص التحقيقات

س/ ما أسمك؟

ج- أيمن محمد أبو سريع

س/ ما الذي حدث وما ظروف إحضارك إلى هنا؟

ج- أنا كنت قاعد في المركز بتاعي شغال زي كل يوم لقيت ناس داخلين عليا وبيسألوني أنت بتعمل أيه قلت لهم بعمل حجامة وطلب مني البطاقة وأديته البطاقة وبعدين سألني المكان ليه ترخيص قلت له لا وخدوا حاجات من المركز ونزلنا ركبوني عربية ميكروباص وطلعوا على قسم بولاق الدكرور.

س/ متى وأين حدث ذلك؟

ج- الكلام ده حصل في المركز بتاعي الساعة 6:30 مساء في 2 شارع ترعة الزمر.. أبو قتادة.

س/ من كان برفقتك آنذاك؟

ج- كنت لوحدي.

س/ وما هي طبيعة عملك تحديدا؟

ج- أنا شغال في الحجامة والرقية الشرعية.

س/ وأين تحديداً تقوم بمزاولة العمل؟

ج- أنا عندي مركز في الدور الأول في 2 شارع ترعة الزمر- أبو قتادة.

س/ ما هو الاسم الذي تتخذه لذلك المكان الذي تمارس فيه عملك؟

ج- مركز النور للرقية الشرعية والحجامة.

س/ منذ متى وأنت تمارس ذلك العمل؟

ج- من حوالى عشرة سنين.

س/ وماهي مواصفات ذلك المكان تحديداً؟

ج- المركز عبارة عن صالة وحمام وثلاث غرف.

س/ وهل يوجد لذلك المكان تراخيص لمزاولة ذلك العمل؟

ج- لا

س/ وما الذي حال دون استصدارك للتراخيص اللازمة للمكان؟

ج- لأن طبيعة شغلي لا يكون ليها تراخيص.

س/ وكم عدد العاملين معك في ذلك المكان وما هو دور كلاً منهم؟

ج- أنا بس اللي شغال في المركزومفيش حد بيساعدني في الشغل.

س/ ما هو المقابل المادي الذي تستحصل علية نظير قيامك بذلك العمل؟

ج- هو المقابل المادي بيكون على حسب الحالة في حالات مبخدش منها فلوس عشان مبيكونش معاهم فلوس وبالنسبة للحجامة لو هعمل للنصف العلوي من الجسم بتكون في حدود 100 جنيه، ولو للجسم كله بتكون 150 لـ200 جنيه والرقية الشرعية مبيكنش ليها تسعيرة اللي بيسيب فلوس بيسيب واللي مبيسبش حاجة خلاص.