القبض على دجال دكرنس اتهمته سيدة بطلب علاقة غير شرعية لاستخراج جن منها

ألقت مباحث الدقهلية، اليوم، القبض على شخص يعمل في أعمال الدجل الشعوذة، بدائرة مركز دكرنس، بعدما أقنع ربة منزل من محافظة القليوبية -منفصلة عن زوجها- بقدرته على إعادتها إلى زوجها، إلا أنه بعد القيام بعدد من أعمال الدجل، أكد لها وجود جن في الرحم، ولن يخرج منها حتى يحرقه بعد جماعها، وهو ما جعلها تتأكد أنه نصاب، وأبلغت عنه الشرطة التي تمكنت من إلقاء القبض عليه.

بلاغ ضد «دجال دكرنس»

ورد لمأمور مركز شرطة دكرنس، بلاغ من ربة منزل تقيم في محافظة القليوبية ضد شخص يدعى «الشيخ صالح»، تتهمه بالقيام بأعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية، بعد أن لجأت إليه لحل مشكلاتها، معتقدة قدرته على حل تلك المشكلات، وطلبت منه إعادة زوجها، للخلافات الكبيرة بينهما، وهو ما تسبب في انفصالهما، وادعى قدرته على حل تلك المشكلات الزوجية، باستخدام الجن.

الشاكية: أخذ مني 10 آلاف جنيه للصلح بيني وبين زوجي

وأكدت الشاكية في بلاغها، أنها ترددت على ما يدعى «الشيخ صالح» بدائرة مركز دكرنس، 3 مرات، ودفعت له خلالها مبلغ 10 آلاف جنيه، إلا أنها لم تشعر بأي تغيير في حياتها بل زادت الفترة الأخيرة، إلا أنها فوجئت بطلب غريب، من المشكو في حقه، عندما أكد لها وجود جن في الرحم، ولن يخرج منها ويتم حرقه، إلا أن بعد جماعها، فأيقنت أنه نصاب، وتوجهت لمركز الشرطة للإبلاغ عنه.

القبض على «دجال دكرنس»

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مركز شرطة دكرنس من إلقاء القبض علي المشكو في حقه، وتبين أنه يدعى «صالح ح. ا.»، وأنه اعتاد على أعمال الدجل والشعوذة، واستدراج السيدات، بحجة قدرته على استخراج الجن منهن، مقابل مبالغ مالية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.