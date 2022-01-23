حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 23-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. «اضبط انفعالاتك»

مولود برج الجوزاء أكثر الأبراج سهولة في التعامل مع الآخرين، فهو برج قابل للتكيف مع جميع الظروف المختلفة، يحب قضاء وقته بالكامل رفقة الأشخاص المقربين منه وعائلته، كما أنه اجتماعي بشكل كبير، الأمر الذي يساعده على تكوين علاقات جديدة بشكل سريع.

وتحرص خبيرة علم الفلك عبير فؤاد على توقع حظك اليوم برج الجوزاء بشكل يومي، لمساعدة أصحابه على الأطلاع على ما ينتظرهم من أحداث.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

من الممكن أن يكون لديك القدرة على التخطيط لحياتك بشكل جيد، فاحرص على دراسة كافة الجوانب عند التخطيط لها.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يأتي الفمر اليوم ليكون في منزل الحب، فقد يساعدك ذلك بشكل كبير على إيجاد شريك حياتك المناسب لك.

عيوب برج الجوزاء

يعاني مولود برج الجوزاء من التردد الشديد في اتخاذ قراراته، إذ انه يأخذ القرار المناسب بعد تفكير عميق ودراسة الأمر جيدا، كما أنه متطفل بشكل كبير، يرغب دائما في معرفة أخبار الاسخاص المحيطين به، فوضوي بشكل كبير يجهل بتنظيم أمور حياته.