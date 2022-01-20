حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 20-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء دقيق الملاحظة ولديه جاذبية كبيرة، فهو يلفت الأنظار في كل مكان يتجه له، كما أنه يتسم بشخصية اجتماعية، يتعرف على عدد كبير من الأصدقاء، والكرم وأبرز عيوبه تقلب المزاج والتردد بشكل كبير في إتخاذ القرار، والتسرع في التصرفات فغالبا مايقوموا بتصرفات يندموا عليها.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد مولود برج الجوزاء، أن تحل المواقف اليوم بلباقة ودبلوماسية، حيث أن القمر في منزل العلاقات يساعدك على ذلك.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

من الواضح أن اليوم يدفعك لاتخاذ قرارات جريئة، فوفق توقعات حظك اليوم الوضع الفلكي داعم، لذا عليك ألا تتردد في الإعلان عن مشاعرك بحرية.

عيوب برج الجوزاء

أبرز عيوب برج الجوزاء التهور حيث يدفع إحساس المغامرة مواليد البرج أن يكونوا متهوّرين في بعض الأحيان، مما يؤدّي بهم إلى خسارة بعض الأشياء المهمّة في الحياة، كما يكره مواليد برج الجوزاء الالتزام فهم يتمكنوا من التأقلم في مختلف الظروف.