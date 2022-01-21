حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 21-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. كن إيجابيا

مولود برج الجوزاء يتمكن من التكيف في مختلف المواقف، وعليهم تجربة الأشياء مرة واحدة، كما أنه يحب المغامرة والتجربة الجديدة، ولديه مرونة كبيرة في التعامل مع مختلف الأمور، كما أنهم عادة ما يحملون أفكار جديدة بسبب تجاربهم الجديدة.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الجوزاء بأن يكونوا حذرين، إذ أن عدة كواكب في وضع معاكس مما يجعلك قلقا، لذا عليك أن تعتني بعملك وحقوقك، وتتجنب المبالغة في انفعالاتك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

عليك أن تكون إيجابيا وتقاوم، فتوقعات حظك اليوم القمر في مربع برجك وقد تسيطر عليك ذكريات أليمة، لذا حاول أن تشغل بالك بأشياء هامة.

مشاهير برج الجوزاء

ومن أبرز عيوب مولود برج الجوزاء أنه غير متوقع فمن الممكن ان يقوم بأشياء مفاجئة، كما أنه متردد ويتسرع في كل ردود أفعاله، ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء المغنية يارا والممثل نضال الشافعي وبيومي فؤاد وهالة فاخر وهالة صدقي ويارا.