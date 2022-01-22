حظك اليوم برج الجوزاء السبت 22-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. «اضبط انفعالاتك»

تتميز امراة برج الجوزاء بالذكاء والاجتماعية، كما أنها متفائلة وكريمة لأبعد حد، وأبرز عيوبها السلبية والشك والقلق، ويتسم مولود برج الجوزاء بشكل عام أنه يجمع كل التناقضات في شخص واحد، وقد يراه البعض أفَّاقا لكنه ليس كذلك، كما أنه يعطي انطباعا بالشراسة.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنصحك خبيرة الفلك عبير فؤاد بأن تكون أهدأ في انفعالاتك، وتنتبه لواجباتك، حيث إن القمر في وضع معاكس وقد يكون هناك سوء تفاهم أو تكون مطالبا بواجبات ثقيلة.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

المريخ في مواجهة برجك لذا ينصحك حظك اليوم أن تبذل مجهودا مضاعفا، لكي تتمكن من إنجاز أشياء غير قادر على تحملها سابقا.

مشاهير برج الجوزاء

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء عبدالحليم حافظ، محمود عبد العزيز، أحمد رمزي، أنجلينا جولي، مارلين مونرو، فاتن حمامة، سامية جمال، راغب علامة.