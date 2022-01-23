تفاصيل رحلات «اعرف بلدك» إلى الواحات البحرية من «الشباب والرياضة»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بدء تنفيذ سلسلة رحلات «اعرف بلدك» إلى الواحات البحرية، والوادي الجديد، على أن ينطلق الفوج المتجهة إلى محافظة «الوادي الجديد»، خلال الفترة من 29 يناير الجاري حتى 3 فبراير المقبل، بينما تنفذ الوزارة الفوج المتجه إلى الواحات البحرية، خلال الفترة من 30 يناير الجاري حتى 2 فبراير المقبل.

شروط الاشتراك في رحلات الشباب والرياضة إلى الواحات البحرية

واشترطت «الشباب والرياضة» أن يتراوح السن المشترك من 18: 40 عاماً، على أن تكون قيمة الاشتراك 400 جنيه للفرد الواحد، تشمل الإقامة والإعاشة في الواحات البحرية.

ضوابط الاشتراك في رحلات الشباب والرياضة إلى الواحات البحرية

وأعلنت الوزارة ضوابط الاشتراك في أفواج الواحات البحرية، مؤكدة على أنه يمنع نهائيا اصطحاب الأطفال، أو الأسر أو الحيوانات الأليفة، كما يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ، ويمنع التدخين نهائيا في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية، مشيرة إلى أنه في حالة ثبوت عدم صحة البيانات أو ظهور أعراض مرضية أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

وتابعت الوزارة أن عدم قبول من سبق لهم الاشتراك في الرحلة خلال الموسم الماضي وفي حالة ثبوت تكرار المشاركة يتم الحرمان من الرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك، مشيرة إلى ضرورة إحضار شهادة طبية تفيد خلو المشارك من «الأمراض المعدية والمزمنة وأمراض القلب والأمراض النفسية والصرع»، واللياقة الطبية مسؤولية شخصية للمشارك في الرحلة، على أن يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي، ويكون التحرك الساعة السابعة صباحا من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة.

البرنامج السياحي للرحلة

ـ زيارة منجم الواحات البحرية للحديد.

ـ زيارة المعالم الأثرية ومتحف المومياوات الذهبية.

ـ زيارة مقابر الأسرة 26 الفرعونية.

ـ زيارة متحف المفتلا.

ـ زيارة بانوراما الواحات البحرية.

ـ زيارة الأماكن السياحية.

ـ زيارة الآبار الباردة والساخنة.

ـ زيارة جبل الهرم والدست والمغروفة والبحيرة المالحة.

ـ زيارة مصنع التمور.