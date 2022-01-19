لراغبي العمل بالغردقة.. الشباب والرياضة تعلن وظائف شاغرة بمرتبات مجزية

يبحث الكثير من الشباب الراغبين في الحصول على فرص عمل عن وظائف شاغرة في الكثير المؤسسات، سواء كانت تلك الوظائف مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية أو كانت غير مناسبة، وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن عدد من الوظائف الشاغرة وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب وشركة مايكروسوفت و مؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة من خلال إعلانها أن شركة راية تنظم يوما مفتوحا للتوظيف للعمل في أحد فروعها في الغردقة يوم الخميس الموافق 20 يناير الجاري، على أن تبدأ الشركة في استقبال الراغبين في التقديم للوظائف بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، ونرصد من خلال السطور التالية الشروط المطلوبة ومميزات الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- مسؤول مبيعات وسائق.

2- مساعد مندوب.

3- أمين مخزن.

4- عامل بوفيه.

5- محاسبون.

الشروط المطلوبة لوظائف الشباب والرياضة

- أماكن العمل لتلك الوظائف تكون في محافظة الغردقة.

- أن يكون المتقدم للوظائف الشاغرة في وظائف الشباب والرياضة حسن المظهر والسلوك.

- لا يشترط خبرة سابقة من العمل في نفس المجال للوظائف المعلن عنها.

حقوق ومميزات الوظائف الشاغرة

- تمنح الشركة للموظفين والعاملين بها مرتبات مجزية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية وتأمينات صحية للعاملين.

- توفر الشركة للعاملين تأمين علي الحياة.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة في الشركة التوجه في الموعد السالف ذكره لمقر الشركة بالغردقة – المنطقة الصناعية – فرع بيبسي يوم الخميس الموافق 20 يناير من الساعه 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا.