نبيلة عبيد تكشف سر التورتة الزرقاء بعيد ميلادها: هدية دلال عبد العزيز

أعلنت الفنانة نبيلة عبيد، أنها لم تحتفل بعيد ميلادها هذا العام بسبب اتباعها الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا، لذا فضلت الاحتفال به من خلال نشر آخر صورة باحتفالها بعيد ميلادها بصحبة تورتة زرقاء، وكشفت سر هذه الصورة لجمهورها.

وكتبت «نبيلة» عبر صفحتها الشخصية على موقع تداول الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»: «أنا عيد ميلادي خلاص احتفلت بيه معاكم إمبارح يا أجمل الأصدقاء والنهارده يوم جديد، بس عايزة أقولكم على حاجة، أنا فعلا احتفلت بيه لوحدي بسبب ظروف كورونا بس تعمدت أحط صورتي مع التورتة الزرقا دي رغم إنه جالي هدية أكتر من تورتة عيد ميلاد من الأصدقاء».

نبيلة عبيد: ادعوا لدلال عبد العزيز بالرحمة

وأضافت: «طيب ليه التورتة ديه بالذات؛ لأنها من آخر احتفال وكانت هدية من جارتي وأختي وحبيبتي الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، واليوم أنا بطلب منكم صادق الدعوات بالرحمة لروحها ولكل حبايبنا اللي غابوا عنا، بحبكم، نبيلة عبيد».

نبيلة عبيد لن أقيم حفل عيد ميلادي هذا العام

وكانت الفنانة نبيلة عبيد، قالت في وقت سابق في تصريح خاص لـ«الوطن» إنها لن تقيم حفل عيد ميلادها هذا العام، اتباعا للإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، لذلك فضلت عدم إقامة عيد ميلاد هذا العام حفاظا على سلامة الجميع، مؤكدة أنها تلتزم المنزل منذ بداية الجائحة.