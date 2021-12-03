ميريهان حسين تقلد نبيلة عبيد في «الراقصة والسياسي»

نشرت الفنانة ميريهان حسين، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة لها أثناء تقليد الفنانة نبيلة عبيد، حيث أعلنت صباح اليوم عن شخصية جديدة سوف تقلدها، وكانت هذه الشخصية نبيلة عبيد.

ميريهان حسين تقلد نبيلة عبيد

ظهرت الفنانة ميريهان حسين بالفترة الأخيرة بموهبة جديدة، وهي التقليد، حيث بدأت بالتقارب من تقاليد المطربات، من خلال أصواتهم وحركاتهم، ومن ثم اتجهت لتقليد بالشبه، باللعب بالمكياج.

ومازحت الفنانة ميريهان حسين، جمهورها صباح اليوم، ونشرت صورا لها وهي تضع مكياج لتقليد شخصية جديدة، معلقة: «النهارده بالليل هانزلكو فيديو تقليد جديد.. استنوا الفيديو على قناتي على يوتيوب تفتكروا مين الشخصية اللي هاقلدهالكو النهارده؟».

وكشفت ميريهان حسين، منذ قليل، عن الشخصية التي كانت تستعد لتقليدها وهي الفنانة نبيلة عبيد، ونشرت صورة مهزوزة عبر «إنستجرام»، لعدم الكشف عن مكياجها بتقليد الشخصية بوضوح».

ومن ثم نشرت ميريهان حسين، فيديو على قناتها على منصة «يوتيوب»، ويظهر بوضوح وجه الشبه بينها وبين الفنانة نبيلة عبيد، كما قلدت أحد مشاهدها في فيلم «الراقصة والسياسي»، فضلا عن تقليد ضحكة نبيلة عبيد، في أحد المشاهد الشهيرة لها.

آخر فيديو تقليد لـ ميريهان حسين.. «جارة القمر.. فيروز»

كانت آخر من قلدتها ميريهان حسين ووضعت مكياج يشبهها، المطربة الشهيرة فيروز، في عيد ميلادها، معلقة: «النهارده عيد ميلاد جارة القمر الست فيروز ..عشقت لبنان في صوتها وعشقت الغنا بسببها بسمعها ليل ونهار شتا وصيف وحافظة كل أغانيها.. ربنا يحفظها أرزة لبنان العظيمة الست فيروز».

ومن أشهر الأصوات التي تمكنت ميريهان حسين، من تقليدها، كانت هيفاء وهبي، ونانسي عجرم، وأصالة.

وأصبحت الفنانة ميريهان حسين، من مشاهير السوشيال ميديا، منذ فترة الحجر الصحي في ظل ظروف جائحة كورونا.