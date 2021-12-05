نبيلة عبيد تعلق على تقليد ميرهان حسين لها: «يا عفريتة»

أشادت الفنانة نبيلة عبيد بتقليد الفنانة الشابة ميرهان حسين لها، خلال فيديو نشرته الأخيرة، عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام».

نبيلة لـ ميرهان: جبتي بدلة الرقص دي منين؟

وعلقت نبيلة قائلة: «أول ما اتفرجت على الفيديو اندهشت وقولت لنفسي ده أنا بس مش فاكرة إن المشهد ده كان في الفيلم ولا أنا صورته.. وبعدين لما عرفت صاحبة الفيديو فعلا قولت يا جمالك وجمال شطارتك.. الممثلة الموهوبة الجميلة ميرهان حسين.. بس اللي مجنني إنتي جبتي بدلة الرقص دي منين يا عفريتة؟».

واختتمت «أنا سعيدة إنك بتعرفي تقلديني وكل اللي بيحبوني دايما بيقلدوني خاصة في الفيلم ده.. بحبك وبحبكم كلكم».

شخصيات برعت ميرهان حسين في تقليدها

وقبل نبيلة عبيد، برعت الفنانة ميريهان حسين في تقليد عدد من الفنانات عبر قناتها على «يوتيوب»، منهن أنغام والتي جسدتها مؤخرا من حيث الشكل وطريقة الغناء، وأيضا مايا دياب التي استطاعت ميرهان تحويل نفسها بالمكياج إلى نسخة منها ثم ارتدت باروكة شقراء طويلة، وشاهدت مايا دياب الفيديو وأعربت عن سعادتها به قائلة: «حبيته».

كما قلدت ميريهان إليسا من حيث طريقة الغناء والكلام وحتى شكل الفم المشهورة به إليسا، وأيضا استطاعت ميرهان تقليد سميرة سعيد وأصالة، في فيديو واحد نال إعجاب الجمهور كما قلَّدت اللبنانية نوال الزغبي وحوَّلت نفسها بالمكياج وارتداء باروكة شقراء إلى نسخة منها، وقدمت ميرهان شخصية فيفي عبده حيث لفتت ميرهان أنظار الجمهور من حيث إتقان ميريهان لها حيث جسدت طريقة فيفي في مسرحية «حزمني يا» وارتدت الجلباب الأبيض الذي اشتهرت به فيفي.