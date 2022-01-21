نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها وحيدة بسبب أوميكرون: «اللي أعرفهم عندهم برد»

أكدت الفنانة نبيلة عبيد، أنها لن تحتفل بعيد ميلادها، هذا العام، بسبب انتشار الإصابات بمتحور «أوميكرون»، وأيضا انتشار نزلات البرد، ويوافق اليوم 21 يناير، عيد ميلاد نبيلة عبيد، الـ77.

وقالت نبيلة عبيد، لـ«الوطن»: «لن أحتفل هذا العام بعيد ميلادي بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل كبير، ومعظم من حولي لديهم أدوار برد شديدة، ولسلامتي وسلامة الجميع قررت عدم الاحتفال، والاكتفاء بالمعايدات التليفونية، والسوشيال ميديا، سواء من الأصدقاء أو الجمهور».

وأضافت: «معروف عني في الوسط الفني إنني منذ بداية كورونا وأنا ملتزمة بالإجراءات الاحترازية، ولا أتواجد في التجمعات، وألتزم المنزل، حتى الزيارات قليلة جدا، ولا يتردد علي سوي أبناء أشقائي ويكونوا متلزمين بارتداء الكمامات أثناء التواجد معي، وعيد ميلادي العام الماضي احتفلت به في نطاق الأسرة فقط والتزم الجميع أثناء التواجد بارتداء الكمامات، حتى أنا التزمت بارتداء الكمامة، ورقصت واحتفلت وأنا أرتديها».

نبيلة عبيد: أحب الجلوس في المنزل بين القراءة والعبادة

وواصلت نبيلة عبيد: «منذ بداية جائحة كورونا وأنا فضلت الجلوس في المنزل، والحمدلله أنا من الأشخاص الذين يحبون الجلوس في المنزل بين القراءة والعبادة».

وتابعت: «أتمنى العام القادم أحتفل بعيد ميلادي بعد انتهاء جائحة كورونا، وإن شاء الله تعود حياتنا الطبيعية كما طانت من قبل، وهذا اختبار من ربنا».

«سكر زيادة» آخر أعمال نبيلة عبيد

يذكر أن آخر أعمال نبيلة عبيد، الدرامية كان في رمضان 2020، بمسلسل «سكر زيادة»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول 4 سيدات جرى النصب عليهن في شراء فيلا، فيتفقن على العيش في الفيلا معا، ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة للعيش أيضا في نفس الفيلا.

«سكر زيادة» بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، بيومي فؤاد، وصبري فواز، تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، أحمد أبو زيد توفيق، ومحمد فتحي عبدالمقصود، وإخراج وائل إحسان.