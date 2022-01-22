باسكال مشعلاني تتصدر تويتر لبنان بعد طرح «دخيلو الله».. فيديو

تصدرت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، تريند موقع تويتر خلال الساعات الماضية، عقب طرح أغنيتها الجديدة في 2022 «دخيلو الله».

تفاصيل أغنية «دخيلو الله»

الأغنية من كلمات حسين إسماعيل، وألحان وسام الأمير، وتوزيع ملحم أبو شديد وماسترينج جوزيف كرم، والكليب من إخراج زياد خوري.

وتقول كلمات أغنية «دخيلو الله»:

يا ريح الشمالي ردي

يا ريح الجنوبي ودي

قولولي وينو حبيبي

يا ويل يا ويل يا ويل

يا ويلي انا المظلوم قلبي

ياهلله دخيلو الله

لاقولي اللي انا ضيعتو

من يوم الفارقني والله

من قلبي لا لا ما طيلعتو

يا ويل قلبي يا ويل قلبي يا ويلي

لما غاب عني قلبي هرب مني

ما صدقت غيابو هيك مجنني

ويا ريح الشمالي ردي

ويا ريح الجنوبي ودي

قولولي وينوي حبيبي

وينو مهدي

بعد النطره والحسره وكترة لدموع

طل عليي وفرحلي قلبي الموجوع

ويا ريح الشمالي ردي

ويا ريح الجنوبي ودي

وقولولي وينوي حبيبي وينو مهدي.

أغنية استني لبسكال مشعلاني

وطرحت باسكال مشعلاني، أغنية استني، نهاية العام الماضي، وحققت نجاحا كبيرا، وهي من كلمات محمد رفاعي وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد.

وصورت باسكال، الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج وليد فايد، الذي قدم باسكال بأسلوب راقٍ ومميز، من خلال إطلالتها بصورة مميزة ولافتة مع فرقة راقصة رافقتها في الكليب.

يذكر أن باسكال مشعلاني من المقرر أن تحيي خلال الفترة المقبلة، عددا كبيرا من الحفلات الغنائية بمختلف الدول العربية؛ منها دول المغرب العربي ومصر ولبنان.