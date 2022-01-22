مصرع أب وإصابة ابنه في انقلاب سيارة بطريق بحر البقر ببورسعيد

لقي مسن مصرعه وأصيب ابنه، مساء اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بحر البقر جنوب بورسعيد بسبب السرعة الزائدة.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول إلى مستشفى 30 يونيو التابعة للتأمين الصحي الشامل، المصاب وجيه سيد إسماعيل بيومي، 28 سنة، وتبين من الفحص الطبي وجود إصابات بالوجه ويجرى استكمال تقديم الخدمات الطبية له، كما استقبل سيد إسماعيل بيومي 60 سنة وتوفي أثناء عمل الإسعافات الأولية له وهما من القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

الابن قاد السيارة بسرعة جنونية

وتبين من تحريات رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد تحت إشراف مدير الأمن وبقيادة رجال مباحث شرطة الجنوب أن الابن كان يقود سيارته الملاكي بسرعة زائدة بصحبة والده بطريق بحر البقر جنوب بورسعيد قادمين من القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وانقلبت السيارة، وأخرج أهالي المنطقة الأب والابن حتى جاءت سيارات الإسعاف ونقلتهما إلى المستشفى.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث والتحفظ على جثة الأب تحت تصرفها.

شاب يسير عاريا في حي العرب

من جانب آخر، شهد شارع الغورة بحي العرب، شاب يسير عاريًا وسط الشارع وبيده أسلحة بيضاء «سكينان»، ويقوم بالاعتداء على جسده مرددًا كلمات غير مفهومة، كما اعتدى على عدد من السيارات المتواجدة في الشارع.