أرملة مهندس الدقهلية أحمد عاطف في جلسة محاكمة صديقه: قتله ليلة ولادتي

قالت أرملة مهندس الدقهلية أحمد عاطف عقب جلسة محاكمة صديقه إنها انهمرت في البكاء عندما رأت المتهم بقتل زوجها داخل قفص الاتهام اليوم، وتمنت لو وجهت له أسئلة عديدة لماذا فعل هذا بزوجها؟ ولماذا ألقاه من فوق الكوبري؟

وأضافت: «زوجي كان يثق به، ويعطيه فلوسه يشغلها له، أخذ عليه شيكات بنكية بهذه المبالغ، وأنا كنت على استعداد أن أبيع عفش البيت عندما تغيب زوجي عن العودة لمدة 11 يوما فكنا نظنه مخطوف، ورغم أننا كنا نحذر زوجي من صديقه إلا أنه كان يتعامل معه، وكان يعرف كل حاجة عن حياتنا».

أرملة مهندس الدقهلية أحمد عاطف: نثق في حكم القضاء

وأوضحت أرملة مهندس الدقهلية أحمد عاطف، ضحية غدر صديقه، لـ«الوطن» أنها تتمنى أن يصدر حكم إحالته إلى مفتي الجمهورية، في الجلسة المقبلة مضيفة أنها متفائلة بعد أن رفض القاضي عدداً من الطلبات المقدمة من هيئة دفاع المتهم، فنحن ذهبنا إلى جلسة محاكمة صديقه، ونثق في حكم القضاء العادل، والثأر لزوجى.

أرملة مهندس الدقهلية في محاكمة صديقه: حاسة بكابوس

وأشارت إلي أن المتهم لم يستطع أن يرفع عينه في عينها، لإحساسه بجرم ما فعل تجاه زوجها، موضحة أنها عندما مرت في مكان الجريمة انهارت لأنها تذكرت وفاة زوجها.

وتابعت: «أنا حاسة إني أعيش في كابوس، وأرى أحمد زوجي في كل مكان، حياتي اتحطمت، دا بني آدم قتل وسرق ونهب وخان وكذب وده شيطان، ولو كان فيه الخير كان بقي فيه خير لأهله، كنت أتمنى ألا أراه اليوم».

وواصلت: «أنا عروسة متزوجة منذ 3 سنوات فقط، وبطاقتي الشخصية كانت طالبة ولما غيرتها من أجل القضية غيرتها إلى أرملة ولم أحمل بطاقة أني متزوجة من أحمد، قتل صديقه ليلة ولادتي، وأقول لابني سليم أن أبوك اتقتل ليلة ولادتك».

وقررت محكمة جنايات المنصورة تأجيل محاكمة المتهم بقتل المهندس أحمد عاطف إلى جلسة يوم الخميس المقبل لسماع مرافعات الدفاع والمدعين بالحق المدني.