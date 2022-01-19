الغضبان يتابع الاستعدادات النهائية لتقدم بورسعيد للحصول على الأيزو

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماع مراجعة الجودة للوقوف على آخر تطورات العمل في تطبيق نظام الجودة، وكذلك مناقشة ما تم التوصل إليه بشأن التوصيات والمتطلبات العاجلة للانتهاء من تطبيق نظام الجودة ومنظومة الأيزو 9001 بمحافظة بورسعيد، جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والدكتورة سارة هلال مسؤول الجودة، ومديري إدارات الديوان العام والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء، استعرض «الغضبان» من خلال شرح تفصيلي من المشرف العام على تطبيق نظام الجودة ومنظومة الأيزو 9001 بمحافظة بورسعيد، مستجدات العمل حتى الآن، في تطبيق منظومة الجودة ومدى الانتهاء من متطلبات عملية التطوير والتي تقوم بشكل أساسي على تزويد الديوان العام بأحدث النظم الإلكترونية، وميكنة كافة الإدارات فضلا عن الارتقاء بمستوى العاملين على أعلى مستوى من خلال التدريب المستمر، ويعد الاجتماع آخر متطلب من متطلبات مواصفات الإيزو، ويهدف للوقوف على نتائج المراجعة النهائية لكل الإدارات وما تم بها، وإدارة نقاش حول الفرص التطويرية ومخرجات الإدارات، فضلا عن مناقشة الأنشطة والخدمات المرتبطة بالديوان العام.

اقرأ أيضا تطوير الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة في بورسعيد

الحصول على الإيزو هدفه خدمة المواطنين

أكد محافظ بورسعيد على أهمية الحصول على شهادة الإيزو لخدمة المواطنين فى المقام الأول، من خلال تقديم خدمات مميزة للمواطن تعزز من انتمائه للدولة، لافتا إلى أهمية التعاون المثمر بين كافة الجهات بما يحقق النتائج المنشودة من مشروع الجودة، وهو تطوير أداء العاملين وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم تماشيا مع التطور فى البنية التحتية الذي جرى بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم البدء بالتقدم للحصول على شهادة الأيزو بالديوان العام نظرا لتوافر الإمكانيات المادية والتكنولوجية والعناصر البشرية المؤهلة، وأنه سيتم تعميم التجربة على الأحياء بعد الحصول على شهادة الإيزو.

اقرأ أيضا الاتصالات: تطبيق المنظومة الرقمية على 50 أصل من 150 في بورسعيد

ووجه بتنفيذ عدد من التوصيات أهمها سرعة الانتهاء من ميكنة كافة إدارات الديوان العام وربطها ببعضها، واستكمال استحداث الأجهزة الإلكترونية لتحقيق متطلبات الميكنة، والتأكد من تفعيل الإيميل الحكومي لكافة القطاعات والإدارات، وإنشاء موقع إلكتروني يشمل كافة الخدمات المقدمة للمواطن للتيسير على المواطنين تماشيا مع منظومة التحول الرقمي الجديد.

وشدد على سرعة الانتهاء من كافة أعمال تطبيق نظام الجودة ومنظومة الأيزو 9001 بمحافظة بورسعيد، والتعاون سويا حتى يتسنى للمحافظة الحصول على الشهادة قريبا، والتنسيق التام بين المشاركين فى تطبيق المنظومة، مؤكدا على تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة للانتهاء من هذا الملف، مشيرا إلى أن بورسعيد أصبحت مدينة نموذجية من خلال إقامة المشروعات العملاقة التي تهدف للارتقاء بأسلوب العمل وسرعة أداء الخدمات في ظل التحول الرقمي.