طارق الشناوي: مشاركة منى زكي في أصحاب ولا أعز ليست سقطة.. ومش دورنا نمنعه

استنكر الدكتور طارق الشناوي، الناقد الفني والأدبي، اليوم، حالة الجدل التي أثيرت بشأن فيلم «أصحاب ولا أعز»، الذي يُعرض على منصة «نيتفلكس»، بطولة منى زكي، وإشارة البعض إلى أن الفيلم يعتبر ترويجا للمثلية الجنسية، موضحًا أن عدد كبير ممن انتقدوا الفيلم لم يشاهدوه.

الفيلم لا يروج لقضية المثلية الجنسية

وأضاف «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على قناة «صدى البلد»، أن الفيلم لا يروج لقضية المثلية الجنسية التي يرفضها المجتمع مثلما يعتقد البعض، كما أنه لا يمكن أن يتحدث أحد عن أن مشاركة منى زكي في هذا الفيلم سقطة أخلاقية، موضحا: «يعني هو لو فنان شرب خمرة في أحد المشاهد الدرامية أو السينمائية نقول عليه وقع في سقطة أخلاقية؟ هل ده أمر منطقي؟ ده أمر غير منطقي على الإطلاق؛ لأن الممثل يؤدي دورا ولا يصح أن نخلط بين الخيال والواقع».

الثقافة ليس لها ولاية على ما يعرض عبر نتفليكس

وأشار الناقد الفني إلى أن وزارة الثقافة والمصنفات والرقابة لا ولاية لها على ما يعرض عبر منصة نتفليكس؛ لأن المنصة لا علاقة لها بالدولة المصرية مطلقا، كما أن الفيلم لم يتم تصويره في مصر مطلقا، وشاركت فيه الفنانة منى زكي، وأجواء الفيلم والحوار لبناني، والمخرج لبناني، موضحًا أن مفردات الحوار في الفيلم لبنانية ومختلفة عن مصر.