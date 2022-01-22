هند صبري تتجاهل موجة الانتقادات وتهنئ أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»

على الرغم من موجة الانتقادات الكبيرة التي يتعرض لها صناع فيلم أصحاب ولا أعز منذ طرح الفيلم عبر إحدى المنصات الإلكترونية، إلا أن الفنانة هند صبري حرصت على تهنئة أبطاله.

هند صبري تدعم أبطال فيلم أصحاب ولا أعز

نشرت الفنانة هند صبري منشورا عبر خاصية ستوري على صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، تضمَّن بوستر الفيلم وعلقت عليه قائلة «مبروك لأصحابي الكتار اللي في الفيلم».

ووجَّهت صبري التهنئة لكل من منى زكي وإياد نصار ووسام سمريا ونادين لبكي وخالد مزنر ومحمد حفظي.

وجاءت هذه التهنئة بعد حالة الجدل الكبيرة التي تعرض لها الفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المشاهد الجريئة والألفاظ الخارجة التي تضمَّنها الفيلم واتهامات البعض له بالدفاع عن المثلية الجنسية.

تفاصيل فيلم أصحاب ولا أعز

يذكر أن فيلم أصحاب ولا عز هو بطولة منى زكي وإياد نصار ونادين لبكي وعادل كرم وجورج خباز وديامان أبو عبود وفؤاد يمين، وعدد آخر من الفنانين والعمل مأخوذ من فيلم أجنبي وهو من إخراج وسام سميرة.

يذكر أن الفنانة هند صبري كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل هجمة مرتدة والذي شاركت في بطولته بجانب أحمد عز وهشام سليم وأحمد فؤاد سليم وماجدة زكي وخالد أنور ومايان السيد ونضال الشافعي ومحمود البزاوي ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

كما يعرض لها خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية مسلسل البحث عن علا والذي تشارك فيه بجانب وسوسن بدر وهاني عادل.