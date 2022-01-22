عبد الرحيم كمال ينتقد فيلم «أصحاب ولا أعز»: تعريبه وحش والحوار مفتعل

عبر الكاتب السيناريست عبدالرحيم كمال، عن وجهة نظره في فيلم «أصحاب ولا أعز»، لمنى زكي وإياد نصار، الذي تم إطلاقه يوم الخميس الماضي، على منصة «نتفليكس»، مشيدا بأداء الفنانين المشاركين، وأثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال «كمال»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: إن فيلم (أصحاب ولا أعز) مشكلته الوحيدة أنه تعريبه وحش وإن حيلة الخسوف حيلة بلهاء عشان يحلوا بيها المشكلة اللي بينه وبين الفيلم الأجنبي الإيطالي، اللي اتفرجت عليه وكان جميل ومتصاعد لأنه شبه ناسه، وده طبعا خلى الحوار في النسخة العربي أحيانا مفتعل في البدايات».

مشكلة فنية بالفيلم

وأضاف الكاتب والسيناريست: يعني مشاكل أصحاب ولا أعز مشاكل فنية بالأساس من وجهة نظري، لكن كمان الحقيقة الفرجة على فنان بحجم وجمال وذكاء عادل كرم، حاجة فعلا حلوة ومتعة غير عادية ممثل مختلف ومميز وهتفضل منى ذكي شاطرة ومميزة وفارقة عن غيرها»..

وأكد أن الفيلم يعد عملًا معقولًا وعاديًا، ولم يستطع ان يقدم حلًا فنيا للفروق بين بيئة الفيلم الأصلي والعربي، ووقع في مشكلة تقنية في السيناريو باختيار حيلة ليست مقنعة «الخسوف»، متابعًا: «مع ان إيفيه يا خسوفي بتاع منى ذكي، كان لطيف وكان مقنع أكتر من فرضية الخسوف نفسها، لكن في المجمل الفيلم تجربة عادية لطيفة».

صناع فيلم «أصحاب و لا أعز»

يشارك في بطولة فيلم «أصحاب و لا أعز»، كل من الفنانة منى زكي، وإياد نصار، بجانب مشاركة متميزة من نادين لبكي، وعادل كرم، ودايموند عبود وجورج خباز.

وتستوحي أحداث فيلم «أصحاب ولا أعز» من الفيلم الإيطالي الشهير «perfect strangers»، وهذا العمل قد حقق رقما قياسيا من حيث إعادة عرضه بعدة دول والعديد من اللغات حول العالم، وتبلغ عدد مرات نسخه نحو 18 نسخة.